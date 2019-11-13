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Россия хотела разместить в Беларуси авиабазу

14.11.2019 08:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусь рассчитывала на помощь России в приобретении дорогостоящих истребителей Су-30СМ, однако там взамен выдвинули неприемлемое условие: разместить в Беларуси российскую авиабазу.

Россия хотела разместить в Беларуси авиабазу
Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал госсекретарь Совета безопасности республики Станислав Зась, передает "ИФ-Украина".

"Изначально в этом процессе мы пробовали договориться с Россией об оказании помощи в решении этой сложной и очень затратной задачи (покупке истребителей - ред.). Взамен получили предложение о размещении на нашей территории военно-воздушной базы РФ".

"Но это не одно и то же - размещение на нашей земле военно-воздушной базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации".


По словам госсекретаря, поэтому Беларусь была вынуждена за собственные средства закупать истребители. "Беларусь стала опираться на собственные возможности".

Позже президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его стране не нужна российская военная база.

Напомним, летом 2017 года в Минобороны Беларуси заявили, что Минск закупит у России партию истребителей Су-30СМ для обновления парка боевых летательных аппаратов. Необходимость в покупке новых самолетов Зась объяснил тем, что имеющиеся в белорусской армии истребители МиГ-29 «уже подошли к рубежу исчерпания своего ресурса — и морального, и физического».

Контракт на поставку 12 истребителей был заключен между Россией и Беларусью 20 июня 2017 года. Общая сумма контракта определена в 600 миллионов долларов, то есть каждый самолет обойдется в 50 млн. В среду в Барановичах приземлились первые два истребителя из этой партии.
 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь рассчитывала на помощь России в приобретении дорогостоящих истребителей Су-30СМ, однако там взамен выдвинули неприемлемое условие: разместить в Беларуси...
 
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