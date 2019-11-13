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В честь «Вечного города»: новое купе Ferrari получило имя Roma

14.11.2019 10:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Maranello, Modena, Portofino — Ferrari уже не первый раз называет свой спорткар в честь какого-нибудь небольшого итальянского городка или гламурного курорта. Но теперь в Ferrari решили отдать дань столице Италии и одному из старейших городов в мире — Риму (то есть Roma по-итальянски).


Накануне компания из Маранелло поделились первыми фотографиями Roma, сопроводив их некоторыми подробностями о новинке. Купе, как, впрочем, почти каждая новая Ferrari, выглядит ярко и неожиданно — дизайнеры Roma вдохновлялись классическими Ferrari 50-х и 60-х гг. прошлого столетия, среди которых, например, канонические 250 GT Berlinetta Lusso и 250 GT 2+2.


Салон же спорткара решен в духе времени — тут новая для моделей Ferrari архитектура с массивной центральной консолью, разделяющей сиденья водителя и переднего пассажира. Кнопки и рукоятки уступили место вертикальному 8,4-дюймовому «планшету», с которого можно управлять мультимедиа-системой и прочими функциями автомобиля.

Нет и классических приборов — вместо них используется цифровая приборка с экраном диагональю 16 дюймов. Отдельный экран, функционал которого частично дублируется с центральным, установлен и перед пассажиром. В отделке интерьера Roma используется кожа, альканатара и черные глянцевые вставки.


Под капотом установлен известный по другим моделям Ferrari 3,9-литровый битурбо-V8 с 90-градусным углом развала блока. На Roma он развивает 620 л.с. и 760 Нм крутящего момента, а в пару ему полагается 8-ступенчатый «робот», впервые появившийся на флагманском гибридном гиперкаре SF90. С места до 100 км/ч купе массой 1472 кг должно разгоняться за 3,4 секунды, максимальная скорость — около 320 км/ч.


Стоимость и сроки выхода Ferrari Roma пока не объявлены.

 
 
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В Ferrari решили отдать дань столице Италии и одному из старейших городов в мире - Риму, назвав в честь него свой новый спорткар.
 
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