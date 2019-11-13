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У группы Сергея Михалка Drezden вышел новый клип

14.11.2019 10:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня у группы Сергея Михалка Drezden вышел новый сингл «Эдельвейс» и клип на него. В ролике вместе с Сергеем снялась его жена, актриса Светлана Зеленковская. Кроме того, она впервые спела вместе с мужем. Режиссер клипа презентует его так: «Это мир литературных ребусов и философских текстов».

«Эдельвейс» — заглавный сингл второго альбома группы Drezden. Автором клипа стала популярный минский фотограф Каролина Полякова. В ролике полно загадок и скрытых смыслов, искать которые поклонникам придется самим. Полякова объясняет:

— Это рассказ о бесконечном возвращении домой и желании быть настоящими в самой лучшей компании. О возможности трансформировать тоску в творчество и любовании образами из воронки фантазии.

Напомним, Drezden — группа Сергея Михалка, в которой он раскрывает еще одну сторону своего творчества. Этот проект — эклектичный сплав The Cure, Wolfsheim и Алексея Вишни; переосмысление музыки Новой волны и Neue Deutsche Welle спустя 40 лет.

Дебютный альбом проекта вышел в сентябре 2018. Второй альбом выйдет в ближайшее время.

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня у группы Сергея Михалка DREZDEN вышел новый сингл и клип «Эдельвейс». В клипе снялся не только сам Михалок, но и его жена Светлана Зеленковская. Сами авторы...
 
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