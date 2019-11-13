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В коттеджном районе Гродно местные жители скинулись - и сами сделали дорогу

14.11.2019 09:57 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жильцы улицы Молодая в Погоранах-Кошевниках не стали ждать, пока в городском бюджете появятся деньги на дорогу возле их домов, и обратились к властям с заявлением: они готовы оплатить «расходники» и профинансировать часть дороги, сообщает телеканал «Гродно Плюс». Технику для работы на объекте предоставило предприятие «Ремстройавтодор».


Фото: скрин с видео

Полкилометра дорожного полотна из асфальтной крошки обошлись жильцам 11 домовладений в сумму порядка 10 тысяч белорусских рублей.

Подобные примеры есть и в других районах индивидуальной жилой застройки, например, в Барановичах местные жители также самостоятельно занялись благоустройством своего микрорайона.

— Что касается Погоран — от бывшей конечной остановки до теперешней остановки по улице Молодая за бюджетные средства в рамках текущего ремонта была осуществлена подсыпка асфальта гранулятом дорожного полотна и продлен автобусный маршрут № 38 и 26. Другой же участок дороги, по которому автобусный маршрут пока не планировался, был отремонтирован с привлечением средств граждан, — рассказал директор предприятия «Ремстройавтодор» Геннадий Заневский.

 
Теги: Гродно
 
 
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Полкилометра дорожного полотна из асфальтной крошки обошлись жильцам около 10 тысяч рублей.
 
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