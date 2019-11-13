ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Современные обезьяны оказались умнее предков человека

14.11.2019 10:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Исследование команды ученых из австралийского Университета Аделаиды и Института эволюционных исследований Университета Витватерсранда показывает, что современные человекообразные обезьяны умнее предков людей австралопитеков. Об этом говорится в пресс-релизе на Phys.org.


Австралопитек Люси. Изображение: Национальный музей природы и науки, Токио, Япония

Ученые сравнили ширину отверстий в черепных коробках, через которые в голову вводятся кровоснабжающие артерии. По их мнению, у схожих организмов, например, австралопитеков и шимпанзе, примерно одинаковая скорость кровотока, а значит, по суммарному просвету кровеносных сосудов можно вычислить объем крови, нужной для полноценного снабжения мозга.

Этот метод был откалиброван на людях и других млекопитающих и применен к 96 черепам обезьян и 11 черепам ископаемых австралопитеков. В итоге оказалось, что у современных обезьян скорость притока крови к мозгу выше, чем у австралопитеков. То есть, мозг современных шимпанзе, бонобо и горилл потребляет в два раза больше энергии, чем мозг австралопитека, хотя по размерам он меньше.

Например, приток крови к полушариям головного мозга у самки гориллы Коко, выучившей больше двух тысяч английских слов на языке жестов, был примерно вдвое больше, чем у австралопитека Люси.

Ученые отмечают, что это неожиданный результат для антропологов, так как обычно предполагалось, что интеллект напрямую связан с размером мозга. Но, если подумать, можно прийти к выводу, что интеллект людей и человекообразных обезьян также зависит от количества синапсов — соединений между нейронами. Эти связи управляют потоком информации в мозге, и большая синаптическая активность приводит к большей обработке информации.

Человеческий мозг использует 70% своей энергии на синаптическую активность, и это количество энергии зависит от пропорционально высокого кровоснабжения для доставки кислорода. Хотя наш мозг занимает всего 2% от нашего веса, он потребляет 15−20% нашей энергии и требует около 15% крови из сердца.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эти выводы были сделаны на основании скорости притока крови к мозгу у австралопитеков и современных человекообразных обезьян.
 
Новости дня
Новости разные
 
В честь «Вечного города»: новое купе Ferrari получило имя Roma
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.11.2019
Полесская правда
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика