Современные обезьяны оказались умнее предков человека

Источник материала: Tut.by

Исследование команды ученых из австралийского Университета Аделаиды и Института эволюционных исследований Университета Витватерсранда показывает, что современные человекообразные обезьяны умнее предков людей австралопитеков. Об этом говорится в пресс-релизе на Phys.org .



Австралопитек Люси. Изображение: Национальный музей природы и науки, Токио, Япония

Ученые сравнили ширину отверстий в черепных коробках, через которые в голову вводятся кровоснабжающие артерии. По их мнению, у схожих организмов, например, австралопитеков и шимпанзе, примерно одинаковая скорость кровотока, а значит, по суммарному просвету кровеносных сосудов можно вычислить объем крови, нужной для полноценного снабжения мозга.

Этот метод был откалиброван на людях и других млекопитающих и применен к 96 черепам обезьян и 11 черепам ископаемых австралопитеков. В итоге оказалось, что у современных обезьян скорость притока крови к мозгу выше, чем у австралопитеков. То есть, мозг современных шимпанзе, бонобо и горилл потребляет в два раза больше энергии, чем мозг австралопитека, хотя по размерам он меньше.

Например, приток крови к полушариям головного мозга у самки гориллы Коко, выучившей больше двух тысяч английских слов на языке жестов, был примерно вдвое больше, чем у австралопитека Люси.

Ученые отмечают, что это неожиданный результат для антропологов, так как обычно предполагалось, что интеллект напрямую связан с размером мозга. Но, если подумать, можно прийти к выводу, что интеллект людей и человекообразных обезьян также зависит от количества синапсов — соединений между нейронами. Эти связи управляют потоком информации в мозге, и большая синаптическая активность приводит к большей обработке информации.

Человеческий мозг использует 70% своей энергии на синаптическую активность, и это количество энергии зависит от пропорционально высокого кровоснабжения для доставки кислорода. Хотя наш мозг занимает всего 2% от нашего веса, он потребляет 15−20% нашей энергии и требует около 15% крови из сердца.