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Интернет-мошенники сняли все деньги с карточки пенсионерки

14.11.2019 10:09 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Интернет-мошенники сняли все деньги с карточки пенсионерки
БЕЛТА

В районе трех часов ночи женщине пришло письмо от подруги, в котором та сообщала о краткосрочной суперакции банка. Чтобы стать участником предложения, нужно было скинуть фото своей карточки.

Узнав, что потерпевшая не может скинуть снимок, мошенники предложили ей отправить данные карточки и код, который вскоре придет на телефон в личном сообщении, сообщили в УВД Витебского облисполкома. 

После этого со счета начались списания. В короткий срок баланс обнулили. Женщина потеряла в общей сложности 1082 рубля.

Утром обманутая пенсионерка обратилась в милицию. Тогда же выяснилось, что знакомая, которая якобы вела переписку в момент совершения преступления, в тот момент спала.

Злоумышленники не взламывали страницу, с которой вели диалог, а сделали ее точную копию.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 212 УК Республики Беларусь (Хищение путем использования компьютерной техники). 

Интернет-мошенники сняли все деньги с карточки пенсионерки
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