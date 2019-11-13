Интернет-мошенники сняли все деньги с карточки пенсионерки

Источник материала: Аргументы и факты

В районе трех часов ночи женщине пришло письмо от подруги, в котором та сообщала о краткосрочной суперакции банка. Чтобы стать участником предложения, нужно было скинуть фото своей карточки.

Узнав, что потерпевшая не может скинуть снимок, мошенники предложили ей отправить данные карточки и код, который вскоре придет на телефон в личном сообщении, сообщили в УВД Витебского облисполкома.



После этого со счета начались списания. В короткий срок баланс обнулили. Женщина потеряла в общей сложности 1082 рубля.

Утром обманутая пенсионерка обратилась в милицию. Тогда же выяснилось, что знакомая, которая якобы вела переписку в момент совершения преступления, в тот момент спала.

Злоумышленники не взламывали страницу, с которой вели диалог, а сделали ее точную копию.