Google запускает собственный банк для пользователей сервиса Google Pay

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В будущем году Google предложит своим пользователям возможность регистрировать расчетные счета, сообщает The Wall Street Journal. Получить к ним доступ можно будет с помощью электронного кошелька Google Pay. Это значит, что Google возьмет на себя функцию банка — со счетами, чековыми книжками и прочими атрибутами. Вот только лицензию компания оформлять не будет.