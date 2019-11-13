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Google запускает собственный банк для пользователей сервиса Google Pay
Источник материала: Myfin
В будущем году Google предложит своим пользователям возможность регистрировать расчетные счета, сообщает The Wall Street Journal. Получить к ним доступ можно будет с помощью электронного кошелька Google Pay. Это значит, что Google возьмет на себя функцию банка — со счетами, чековыми книжками и прочими атрибутами. Вот только лицензию компания оформлять не будет.
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Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com В будущем году Google предложит своим пользователям возможность регистрировать расчетные счета,...
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