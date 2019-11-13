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Девушка из Бреста прокомментировала «попытку вброса»

14.11.2019 — Разное | Кобринский вестник  
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Источник материала: Кобринский вестник

Девушка из Бреста прокомментировала «попытку вброса»

Наверняка многие уже посмотрели видео с одного из избирательных участков в Бресте сегодня (13.11.2019).

 Сообщения с прикрепленным видео приходили и на почту БрестСИТИ: «Досрочное голосование в Беларуси. Это Брест, Брестский-Восточный округ №3, участок 37»., «О том как выборы проходят» Довольно быстро в соцсетях и мессенджерах появились имя, фамилия, а также место работы и профиль девушки в соцсети. Зовут ее Анастасия К. Мы попытались связаться с ней ВКонтакте. Полноценной беседы, к сожалению, не получилось. Я пришла проголосовать досрочно.это мое право. И совсем не ожидала,что кто-то будет разговаривать со мной таким тоном. У меня был в руках втрое сложенный бюллетень. Это не запрещено. И я не должна ничего объяснять. Я до сих пор не могу придти в себя. Я действительно испугалась,потому и ушла. Неприятно очень,что меня обвиняют в том,чего я не делала”, — прокомментировала случившееся Анастасия К. порталу БрестСИТИ.
Источник информации: БрестСИТИ.
Читать подробнее: https://brestcity.com/blog/devushka-iz-bresta-prokommentirovala-popytku-vbrosa

 
Теги: Брест
 
 
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Девушка из Бреста прокомментировала «попытку вброса»
 
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