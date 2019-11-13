ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Всемирный банк может дать денег на строительство железной дороги из Минска в аэропорт

14.11.2019 09:56 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Всемирный банк может дать денег на строительство железной дороги из Минска в аэропорт

Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко провел рабочую встречу с Главой представительства Всемирного банка в Беларуси Алексом Кремером.

Повесткой встречи стали два основных вопроса: первый – обсуждение дальнейших действий в отношении проекта «Модернизация транзитного коридора», который включает реконструкцию автомобильной дороги М-6 Минск - Гродно, повышение безопасности дорожного движения и управление сетью автомобильных дорог, реконструкцию пункта пропуска «Брузги-2. Второй –финансирование строительства железнодорожного сообщения между Минском, индустриальным парком «Великий камень» и Национальным аэропортом, сообщило Министерство транспорта и коммуникаций.

По первому вопросу было озвучен прогнозируемый остаток кредитных ресурсов Всемирного банка. В связи с чем, банк предложил три варианта использования данных средств. Это обеспечение безопасности движения особенно на тех участках, где идут работы по реконструкции. Усовершенствование процессов управления дорожными активами - создание и ведение базы данных о дорожных условиях с целью содействия приоритизации работ по содержанию и текущему ремонту. Финансирование технико-экономического обоснования работ по реконструкции автодороги М-1.

Также белорусская сторона выразила заинтересованность в развитии сотрудничества по направлению повышения уровня безопасности диких животных при модернизации и строительстве автомобильных дорог.

По второму вопросу стороны договорились обсудить сотрудничество по данному направлению детальнее после работы совместной экспертной группы БЖД и Всемирного банка.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко провел рабочую встречу с Главой представительства Всемирного банка в Беларуси Алексом Кремером.
 
Новости дня
Новости разные
 
Google запускает собственный банк для пользователей сервиса Google Pay
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика