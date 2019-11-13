Всемирный банк может дать денег на строительство железной дороги из Минска в аэропорт

Источник материала: Ежедневник





Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко провел рабочую встречу с Главой представительства Всемирного банка в Беларуси Алексом Кремером.

Повесткой встречи стали два основных вопроса: первый – обсуждение дальнейших действий в отношении проекта «Модернизация транзитного коридора», который включает реконструкцию автомобильной дороги М-6 Минск - Гродно, повышение безопасности дорожного движения и управление сетью автомобильных дорог, реконструкцию пункта пропуска «Брузги-2. Второй –финансирование строительства железнодорожного сообщения между Минском, индустриальным парком «Великий камень» и Национальным аэропортом, сообщило Министерство транспорта и коммуникаций.

По первому вопросу было озвучен прогнозируемый остаток кредитных ресурсов Всемирного банка. В связи с чем, банк предложил три варианта использования данных средств. Это обеспечение безопасности движения особенно на тех участках, где идут работы по реконструкции. Усовершенствование процессов управления дорожными активами - создание и ведение базы данных о дорожных условиях с целью содействия приоритизации работ по содержанию и текущему ремонту. Финансирование технико-экономического обоснования работ по реконструкции автодороги М-1.

Также белорусская сторона выразила заинтересованность в развитии сотрудничества по направлению повышения уровня безопасности диких животных при модернизации и строительстве автомобильных дорог.

По второму вопросу стороны договорились обсудить сотрудничество по данному направлению детальнее после работы совместной экспертной группы БЖД и Всемирного банка.