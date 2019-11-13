Ганцевичские артисты выступят на избирательных участках 17 ноября

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)





Концерты в день выборов кандидатов в депутаты Палаты представителей национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва пройдут на всех избирательных участках Ганцевщины.

Так, например, основная концертная программа пройдет на участке для голосования № 67 (городской Дом культуры г. Ганцевичи). В 9.00 там выступит народный ансамбль «Запавет», в 10.00 пройдет концерт народного духовного оркестра, 12.00 — концерт народного хора ветеранов и завершит программу концерт народной эстрадной студии «Провинция» в 16.00.

На избирательном участке № 64 (УО «Ганцевичский профессиональный лицей сельского хозяйства») выступит народный ансамбль народных инструментов в 9.00.

На участке для голосования № 65 ( ГУО «Средняя школа № 1 г. Ганцевичи») выступит народный ансамбль народных инструментов «Аккорд». Начало в 10.00.

На участке для голосования № 68 ( ГУО «Средняя школа № 2 г. Ганцевичи») пройдет концерт коллективов и отдельных исполнителей РЦДЮТ в 10.00.

На участке для голосования № 69 ( Денисковичский сельский клуб) выступит народное любительское объединение «Талака» в 15.30.

На участке для голосования № 70 ( ГУО «Ганцевичская средняя школа имени Героя Советского Союза А.П.Бринского». д. Ганцевичи) выступят коллективы и отдельные исполнители ДНТ. Начало в 11.00.

На участке для голосования № 71 ( административное здание Любашевского сельского исполнительного комитета) пройдет концерт народной эстрадной студии «Провинция» в 10.30.

На участке для голосования № 72 (Локтышевский фельдшерско-акушерский пункт) запланирован концерт народного хора ветеранов в 14.30.

На участке для голосования № 73 (административное здание Начского сельского исполнительного комитета) выступят коллективы и отдельные исполнители Начского СК. Начало в 14.00.

На участке для голосования № 74 (административное здание филиала ГУО «Ганцевичский районный центр детско-юношеского туризма и краеведения» туристическая база «Островок», аг. Остров) пройдет концерт образцового ансамбля народных духовых инструментов «Дударыки». Начало в 12.00.

На участке для голосования № 75 (административное здание Огаревичского сельского исполнительного комитета) выступит народное любительское объединение «Талака» в 13.00.

На участке для голосования №76 (ГУО «Куковская средняя школа») выступят коллективы и отдельные исполнители Куковского СДК . Начало в 12.00.

На участке для голосования № 77 (Большегруковичский сельский клуб) пройдет концерт коллективов и отдельных исполнителей Б. Круговичского СК в 12.00.

На участке для голосования № 78 (Малокруговичский Дом социально-культурных услуг) выступит народный хор ветеранов. Начало в 16.00

На участке для голосования № 79 (ГУО «Будчанский ясли-сад – средняя школа») пройдет концерт коллективов и отдельных исполнителей Будчанского СК в 12.00.

На участке для голосования № 80 (ГУО «Чудинская средняя школа») выступят коллективы и отдельные исполнители Чудинского СДК. Начало в 13.00.

На участке для голосования № 81 (Хотыничский сельский Дом культуры) пройдет концерт коллективов и отдельных исполнителей Хотыничского СДК. Начало в 11.00.

На участке для голосования № 82 (ГУО «Хотыничская средняя школа») выступят коллективы и отдельные исполнители Хотыничского СДК в 13.00.

На участке для голосования № 83 (Раздяловичский сельский Дом культуры) пройдет концерт коллективов и отдельных исполнителей Раздяловичского СДК. Начало в 11.00.

На участке для голосования № 56 (ГУО «Люсинский детский-сад – средняя школа» имени Я.Коласа) выступт коллективы и отдельные исполнители Люсинского СК в 12.00.

На участке для голосования № 57 (Полонский Дом социально-культурных услуг) пройдет концерт коллективов и отдельных исполнителей Полоньского ДСКУ и ЛюсинскогоСК. Начало в 14.00.

На участке для голосования № 58 (ГУО «Мальковичская средняя школа») выступит коллектив народной эстрадной студии «Провинция». Начало в 11.30.

На участке для голосования № 59 (Задубенский клуб-библиотека) пройдет концерт коллектива народной эстрадной студии «Провинция» в 14.00.

На участке для голосования № 60 (Липский клуб-библиотека) выступит коллектив народной эстрадной студии «Провинция» в 12.30.

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