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В Москве убит чемпион мира по тайскому боксу

14.11.2019 10:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Москве убит чемпион мира по тайскому боксу, глава Всемирной ассоциации армянских спортивных федераций и Департамента спорта Всемирного армянского конгресса, пишет telegram-канал Mash.

Тело 40-летнего Ашота Боляна нашли возле дома на Нахимовском проспекте, рядом с его внедорожником «Инфинити». Преступники обстреляли его автомобиль, Ашот погиб на месте.

Болян трижды выигрывал чемпионат мира по тайскому боксу по версии WPKA, чемпионат мира и Кубок мира по тайскому боксу по версии IPMTF, Кубок Азии по кикбоксингу по версии WPKA, а также стал 17-кратным чемпионом в других международных турнирах. Также он поставил уникальный рекорд по скорости нанесения ударов: за секунду Ашот Болян произвел 11 ударов, из которых 8 руками и 3 ногами.

В 2004 году Болян переехал Россию и завершил карьеру. В последнее время он возглавлял Департамент по спорту Всемирного армянского конгресса, являлся президентом Всемирной ассоциации армянских спортивных федераций и возглавляет департамент спорта Российской и Ново-Нахичеванской епархии ААЦ.

 
 
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Тело 40-летнего Ашота Боляна нашли возле дома.
 
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