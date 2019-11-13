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Молодая семья Габис приняла участие в досрочном голосовании

14.11.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Молодая семья Габис приняла участие в досрочном голосовании

В стране продолжается досрочное голосование по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва.

На избирательный участок, расположенный в гимназии райцентра, пришла молодая семья Марии и Романа Габис, чтобы выразить свою гражданскую позицию и отдать голоса за достойных кандидатов. Вместе с родителями на голосование пришел и самый юный член семьи, маленький Арсений.

Молодая семья Габис приняла участие в досрочном голосовании

– Мы впервые всей семьей участвуем в голосовании. Для нас это важное и ответственное событие. Отдавая голоса за кандидатов в депутаты, мы определяем, каким будет наше завтра, в каких школах будут учиться наши дети, доступность медицинских услуг и многое другое. Голосуем досрочно, так как это очень удобно, нет такого ажиотажа, как в день выборов, да и собраться всем вместе и прогуляться до участка тоже здорово. К тому же у Арсения все новое вызывает большой интерес, поэтому самую ответственную миссию – опустить бюллетень в урну для голосования – доверили ему, – поделилась Мария Габис.

Наталья МАКСИМОВА

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В стране продолжается досрочное голосование по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси седьмого созыва. На...
 
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