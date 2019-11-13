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На пожаре в деревне Рудня погиб хозяин дома
14.11.2019 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
13 ноября в 21:44 в Центр оперативного управления Слуцкого РОЧС поступило сообщение о загорании нежилого дома по улице Зелёнойв д. Рудня Слуцкого района.
По прибытии к месту вызова установлено, что горит не жилой дом открытым пламенем, информация по наличию людей внутри уточнялась
Вскоре звеном газодымозащитной службы на полу возле окна в комнате размерами 4*6 м обнаружен погибший хозяин дома, пенсионер 1957 г.р.
В результате пожара крыша уничтожена полностью, дом выгорел изнутри. Пожар локализован в 22:23, ликвидирован в 22:49.
Причина пожара устанавливается.
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13 ноября в 21:44 в Центр оперативного управления Слуцкого РОЧС поступило сообщение о загорании нежилого дома по улице Зелёнойв д. Рудня Слуцкого района.
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