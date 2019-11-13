На пожаре в деревне Рудня погиб хозяин дома

Источник материала: Слуцк Город

13 ноября в 21:44 в Центр оперативного управления Слуцкого РОЧС поступило сообщение о загорании нежилого дома по улице Зелёнойв д. Рудня Слуцкого района.

По прибытии к месту вызова установлено, что горит не жилой дом открытым пламенем, информация по наличию людей внутри уточнялась

Дом деревянный, одноэтажный, размерами 6*10 м, кровля жестяная по деревянной обрешетке, не электрофицирован, автоматический пожарный извещатель не установлен.

Вскоре звеном газодымозащитной службы на полу возле окна в комнате размерами 4*6 м обнаружен погибший хозяин дома, пенсионер 1957 г.р.

В результате пожара крыша уничтожена полностью, дом выгорел изнутри. Пожар локализован в 22:23, ликвидирован в 22:49.

Причина пожара устанавливается.



Слуцкий РОЧС