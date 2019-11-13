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Завтра – последний день уплаты налогов на землю и недвижимость

14.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

15 ноября истекает срок уплаты физическими лицами земельного налога и налога на недвижимость за текущий год. Заместитель начальника ИМНС по Горецкому району Нина Рябцева рассказала, сколько поступило в бюджет имущественных платежей, какие меры ответственности предусмотрены для неплательщиков и как удобнее уплатить налоги.

 

Завтра – последний день уплаты налогов на землю и недвижимость
Нина Рябцева напоминает: заплатите налоги. Фото Михаила Левцова

 

— На 12 ноября в бюджет поступило 326,4 тысячи рублей, это 75,0% от начисленной суммы. Просим жителей района в полном объеме уплатить причитающиеся суммы налогов. В случае уплаты имущественных платежей после 16 ноября к физическому лицу могут быть применены меры административной ответственности в соответствии с ч. 6 ст. 13.6 КоАП об административных правонарушениях.

 

За неуплату или неполную уплату физическим лицом суммы налога, которая превышает одну базовую величину, преду­смотрен штраф в размере 15% от неуплаченной суммы налога, но не менее пяти десятых базовой величины.

 

Произвести уплату налогов на основании налогового извещения можно в любом отделении банка, в отделениях связи или посредством пластиковой карточки в инфокиосках, платежной системы расчетов ЕРИП, по заявлению плательщика на предприятии, где вы осуществляете деятельность.

Более подробную информацию можно получить в инс­пекции по местонахождению земельного участка или недвижимого имущества —  ул. Якубовского, 40, каб. 7, 6. Телефоны для справок: 5-12-13, 5-08-52.

 

Записала Елена Агейчик


 
 
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  15 ноября истекает срок уплаты физическими лицами земельного налога и налога на недвижимость за текущий год. Заместитель начальника ИМНС по Горецкому району Нина...
 
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