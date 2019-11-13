Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Заместитель главного энергетика ОАО «Городея» Иван Яцкевич уже 12 лет на время жатвы становится оператором зерносушильной установки. В этом году он просушил почти 10 тысяч тонн зерна.

Родители Яцкевича посвятили сельскому хозяйству всю жизнь: отец работал осеменатором, мать — председателем профкома в СПК «Несвижские Островки». Трудолюбие передали и сыну, который в 1996 году устроился токарем в совхоз имени Дзержинского. Спустя два года стал оператором кормоцеха в КСХП «Городея», затем работал техником-механиком, инженером трудоемких процессов. Сейчас он не только старший оператор зерносушильного комплекса, но и заместитель главного энергетика по механизации. В его компетенции вопросы электрификации, водопользования и строительства молочнотоварных ферм. В период жатвы он меняет кабинет в административном здании на тесную бытовку зерносушилки.





— Хотя комплекс полностью компьютеризирован, сидеть в кабинке и просто жать на кнопки не получается, — признается Иван. — Необходимо следить за уровнем зерна в бункерах через смотровые люки, прочищать шахту комплекса в случае засора или поломки, ежедневно убирать пыль.

По словам Ивана Яцкевича, нынешняя уборка была осложнена погодными условиями. Зерно с полей привозили влажное. Тем не менее операторы во главе с Михалычем (так его называют коллеги по цеху) высушили пшеницу, рожь, ячмень, тритикале за две недели.

— У нас был план — 700 тонн в сутки, — рассказывает старший оператор зерносушильного комплекса. — Степень готовности зерна определяли с помощью влагомера или на зуб: если хрустит — значит сухое. Трудились не покладая рук, зато завершили работу в срок. В буквальном смысле ночевали на сушилке, а домой ездили, чтобы помыться-побриться.

В этом году Иван Яцкевич в шестой раз стал лидером на областных «Дажынках».

— Конечно, приятно в очередной раз стать призером соревнования по уборке урожая, ведь это значит, что твои старания были не зря. Главное — любить свое дело и не лениться. Ведь всё, что ты делаешь, в конечном итоге оценят люди, — убежден передовик.

— Такие сотрудники, как Иван Михайлович, на вес золота, — замечает директор ОАО «Городея» Николай Соловей. — Работать в хозяйство мы с ним пришли в одно время, в 1998 году. Практически сразу он проявил себя очень инициативным, а его продвижение по карьерной лестнице происходило стремительно.

В последнее время Иван Яцкевич был занят на сушке кукурузы. Переработал ее больше 1100 тонн.

У Ивана Михайловича трое детей: сын Иван служит в Департаменте охраны в Минске, дочь Елизавета учится в Академии МВД Беларуси, сын Николай — семиклассник. Жена Сона Юсуповна работает в ОАО «Городея» главным зоотехником. Яцкевичи живут в поселке Новогородейский в частном доме, держат кур и поросенка. Главная страсть Михалыча — футбол, и болеет он за местную команду «Городея», которая играет в высшей лиге. Домашние матчи Иван никогда не пропускает и ходит на них вместе с младшим сыном.

«МП».