﻿ Летом контролирует ход уборочной, осенью следит за севом озимых. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Летом контролирует ход уборочной, осенью следит за севом озимых

14.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Почти всё рабочее время главный агроном ОАО «17 Сентября»  Александр Макаревич, как и его коллеги, проводит в поле. Летом контролирует ход уборочной, осенью следит за севом озимых.

«Люблю свою работу и стараюсь делать ее качественно, — говорит Александр Александрович. — Настоящее удовлетворение получаю, когда вижу, что посеяно аккуратно, запахано хорошо, всходы ровненькие. Значит, урожаю — быть!».

Летом контролирует ход уборочной, осенью следит за севом озимых

В областном соревновании главных агрономов Александр Макаревич занял призовое третье место

Родом Александр Макаревич из деревни Крутой Берег Несвижского района. Окончил агрономический факультет Гродненского сельхозинститута, по распределению попал помощником бригадира в ОАО «17 Сентября». Прошел все этапы трудового пути: агроном по мелиорации, специалист по кормопроизводству, семеновод, главный агроном.

 — В сельское хозяйство шел сознательно, — говорит Макаревич. — Всегда тянуло к земле, ведь я вырос в деревне, и дом наш был с видом на поле. В другой профессии себя никогда не представлял.

Встает он затемно. Около 6.30 выезжает на работу. По дороге осматривает поля.

— Вовремя закончили сев озимых, дали земле удобрения. Посеяли 150 га рапса, 450 га пшеницы, 500 га тритикале, 50 га ржи. Растениеводство — наука тонкая. Нужно соблюдать все технологические регламенты и процессы, чтобы получить урожай, — уверен агроном.

Минувшая жатва, по словам Александра Александровича, была как никогда удачной. Урожай убрали быстро, техника не простаивала. Валовой сбор зерна составил 8515 тонн, урожайность — 63,5 ц/га. Кукуруза дала по 161 ц/га.

Александр Макаревич увлекается фотографией и шахматами. Участвует в районных турнирах и занимает призовые места.

«МП».


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почти всё рабочее время главный агроном ОАО «17 Сентября»  Александр Макаревич, как и его коллеги, проводит в поле. Летом контролирует
 
Новости дня
Новости разные
 
Состоялась дискуссия «Помогает ли искусство понять историю? В 1000-летие Бреста и 450-летие Люблинской Унии»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика