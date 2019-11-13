Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











Почти всё рабочее время главный агроном ОАО «17 Сентября» Александр Макаревич, как и его коллеги, проводит в поле. Летом контролирует ход уборочной, осенью следит за севом озимых.

«Люблю свою работу и стараюсь делать ее качественно, — говорит Александр Александрович. — Настоящее удовлетворение получаю, когда вижу, что посеяно аккуратно, запахано хорошо, всходы ровненькие. Значит, урожаю — быть!».





Родом Александр Макаревич из деревни Крутой Берег Несвижского района. Окончил агрономический факультет Гродненского сельхозинститута, по распределению попал помощником бригадира в ОАО «17 Сентября». Прошел все этапы трудового пути: агроном по мелиорации, специалист по кормопроизводству, семеновод, главный агроном.

— В сельское хозяйство шел сознательно, — говорит Макаревич. — Всегда тянуло к земле, ведь я вырос в деревне, и дом наш был с видом на поле. В другой профессии себя никогда не представлял.

Встает он затемно. Около 6.30 выезжает на работу. По дороге осматривает поля.

— Вовремя закончили сев озимых, дали земле удобрения. Посеяли 150 га рапса, 450 га пшеницы, 500 га тритикале, 50 га ржи. Растениеводство — наука тонкая. Нужно соблюдать все технологические регламенты и процессы, чтобы получить урожай, — уверен агроном.

Минувшая жатва, по словам Александра Александровича, была как никогда удачной. Урожай убрали быстро, техника не простаивала. Валовой сбор зерна составил 8515 тонн, урожайность — 63,5 ц/га. Кукуруза дала по 161 ц/га.

Александр Макаревич увлекается фотографией и шахматами. Участвует в районных турнирах и занимает призовые места.

«МП».