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Второй год подряд Михаил Циуля признан лучшим главным инженером области

14.11.2019 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Глядя на главного инженера ОАО «Грицкевичи» Михаила Циулю, удивляешься, как ловко он успевает раздать задания механизаторам и заняться другими неот-ложными делами. Их у 61-летнего победителя областных «Дажынак» много. Телефон не умолкает ни на минуту. Михаил Николаевич снимает трубку — нужно опять куда-то ехать…

Второй год подряд Михаил Циуля признан лучшим главным инженером области

Где родился, там и пригодился. Это и о Михаиле Циуле. После окончания Белорусского института механизации сельского хозяйства работал главным инженером в колхозе «Ленінскі шлях» Хойникского района. Женился, родилась дочка. После аварии на ЧАЭС привез семью на свою малую родину, в агрогородок Грицкевичи, где устроился в местное хозяйство трактористом. Два года пахал, затем был назначен инженером по механизации трудоемких процессов, после — инженером по эксплуатации машинно-тракторного парка. Главным инженером стал 12 лет назад, в октябре 2007-го.

В подчинении у Михаила Николаевича 32 механизатора, 16 водителей, 6 слесарей.

— Посеять озимую пшеницу, отремонтировать трактор, купить топливо — фронт работ большой. Но ни я, ни кто-то из моих подчиненных не жалуемся. Каждое утро Циуля всем раздает ЦУ, — рассказывал он во время нашей встречи.

Как таковых сложностей при подготовке к посевной и жатве в «Грицкевичах» не было. Техники в хозяйстве хватает: 32 трактора, 4 погрузчика, 4 зерноуборочных комбайна и 1 кормоуборочный. Все на ходу.

Обычный день Михаила Циули: подъем — в 5.30 утра, планерка — в 7.00.

— Дальше — как пойдет, — говорит главный инженер. — Может ремень ГРМ сломаться в машине, может целый трактор забарахлить. И так каждый день. Словом, скучать не приходится.

Едем на «Ниве» по грунтовке. Михаил Николаевич знакомит с хозяйством. ОАО «Грицкевичи» по масштабам — одно из самых маленьких в районе: в севообороте задействовано свыше 2 тысяч гектаров. А вот по результатам работы стабильно в лидерах. Валовой сбор, урожайность, рентабельность. Во многом это заслуга инженерной службы. Циуля не принимает ее только на свой счет:

— Всё дело в исправной технике. Не скажу, что в хозяйстве самые современные комбайны и трактора. Есть, например, «Беларус» 1986 года, который по сей день дает фору новым моделям. Еще у нас отличный коллектив. Никто не считается со временем. Надо — значит надо. У нашей службы есть даже своеобразный девиз: ни секунды простоя!

У Михаила Циули двое детей. Дочка Татьяна — прапорщик внутренней службы, работает в МЧС, сын Виталий — водитель автобуса, возит экскурсии за границу. По выходным Михаил Николаевич «работает» дедушкой, развлекает маленьких Кирилла, Ромку и Дениса.

В «Грицкевичах» у него дом, работа, друзья, самое главное — корни. После выхода на пенсию, признается, продолжит крутить гайки в машинах.

— С детства люблю ковыряться в моторе, пачкать руки в мазуте и масле. До рыбалки-охоты пока не дошел, но всё еще впереди.

И это, судя по всему, именно так, потому что жизненное кредо нашего героя — ни секунды простоя!

 


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Глядя на главного инженера ОАО «Грицкевичи» Михаила Циулю, удивляешься, как ловко он успевает раздать задания механизаторам и заняться другими неот-ложными
 
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