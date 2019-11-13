Источник материала: Нясвижскiя навiны

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С 19 по 24 ноября будет проводиться масштабная информационная кампания «Время стать заметным!».

Проблема гибели и травматизма пешеходов на дорогах остается актуальной. Как показывает анализ дорожно-транспортных происшествий, самым распространенным видом ДТП является наезд на пешехода. Большая часть таких происшествий (55 %) происходит по вине самих пеших участников дорожного движения.

Связано это с игнорированием элементарных правил поведения на проезжей части: переход в неустановленном месте, выход на запрещающий сигнал светофора, неожиданное появление на дороге из-за сооружений, деревьев, транспортных средств и т.п., движение по краю проезжей части в темное время суток без световозвращающих элементов.

Ежедневно сотрудники ГАИ, в ходе надзора за дорожным движением, с проезжей части изымают пешеходов-нарушителей, в том числе и «лежащих» или неадекватно себя ведущих. В большинстве случаев эти люди находятся в состоянии алкогольного опьянения и не способны контролировать свое поведение. Они запросто могут усесться или прилечь прямо посреди дороги. Известно, что в каждом 6-м ДТП с участием пешеходов, пешеход находился в нетрезвом состоянии.

Согласно Правилам дорожного движения, пешеходы должны двигаться только по тротуарам, пешеходным дорожкам, а если их нет — по обочинам, навстречу движущемуся транспорту. Это позволит увидеть приближающийся транспорт и своевременно среагировать при опасности. Переходить проезжую часть даже по пешеходному переходу нужно с особым вниманием, объективно оценивая дорожную ситуацию. Не исключено, что человек, находящийся за рулем, может плохо себя почувствовать либо отвлечься от управления как раз при проезде пешеходного перехода. Ступайте на дорогу, только заранее убедившись, что водители вас пропускают. Помните, что транспорт мгновенно остановить невозможно, поэтому, если вы, неожиданно для водителя, появитесь на дороге, то рискуете оказаться под колесами. И самое главное — с уважением относитесь к другим участникам дорожного движения, не задерживайтесь на переходе, не разговаривайте по мобильному телефону, переходя дорогу, следите за сменой сигнала светофора.

По статистике, в большей половине случаев наезды на пешеходов происходят в темное время суток многие из них — на загородных неосвещенных или плохо освещенных дорогах вблизи населенных пунктов. В таких условиях водители зачастую просто не имеют объективной возможности вовремя заметить идущего по дороге человека.

Поэтому, чтобы гарантировать собственную безопасность, каждый пешеход в темное время суток должен быть обозначен световозвращающими элементами. Лучше всего использовать сразу два или больше фликеров — одновременно и с правой, и с левой стороны. А чтобы добиться максимального эффекта, можно надеть жилет повышенной видимости со вставками из световозвращающего материала.

Каждому следует помнить: дорога таит в себе опасность. Поэтому необходимо проявлять максимум внимания и осторожности.

Если вы видите, что по проезжей части передвигается пьяный пешеход, — незамедлительно сообщайте об этом по телефону 102 или в ближайшее подразделение ГАИ. Возможно, ваш звонок поможет сохранить чью-то жизнь.

Госавтоинспекция

Несвижского РОВД.