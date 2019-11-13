Электричество и безопасность в домовладениях граждан

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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В наш век невозможно представить свою жизнь без привычных и незаменимых помощников в домашнем хозяйстве, к которым мы привыкли — электроприборы.

Жизнь современных хозяек немыслима без стиральной и посудомоечной машин, микроволновой печи, электроплиты и камина, ни один хозяин не обходится без электродрели, перфоратора, углошлифовальной машинки. Перечисленные выше электроприборы — это достаточно сложные электрические аппараты, а игнорирование элементарных правил электробезопасности и наш менталитет, привыкший рассчитывать всё на «авось», приводят к печальным последствиям. По статистике, причиной каждого шестого пожара в республике является нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

При обращении с электроприборами дома следует помнить, что во избежание серьезных электротравм или возникновения пожара НЕЛЬЗЯ:

– ремонтировать включенные в сеть электроприборы;

– заменять заводские плавкие вставки на «жучки»;

– вынимать вилку из штепсельной розетки, ухватившись за провод;

-применять для подключения электроприборов тройники и удлинители;

– наливать в электрочайник воду, не отключив его от электросети;

– прикасаться влажными руками или салфеткой к работающим электроприборам;

– держа в руке включенный электроприбор, дотрагиваться до заземленных предметов (например, трубопроводов отопления и водогазоснабжения, ванны);

– развешивать на электрической проводке и электронагревательных приборах вещи.

О том, что пора побеспокоиться о собственной безопасности, подскажут следующие признаки неисправности электроприборов:

– сильный нагрев проводов во время работы;

– звук потрескивания или искрения в розетке;

– горячие вилки и штепсельные розетки;

– запах горящей резины или пластмассы.

Неправильно выполненная электропроводка — это причина несчастного случая или пожара.

ПОМНИТЕ! Ни в коем случае нельзя заливать горящие электрические провода или электроприборы водой!

Адам Цвирко,

инспектор Несвижской районной

энергогазинспекции.