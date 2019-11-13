Отслужившим в армии молодым людям могут предоставить возможность получить скидку на платное обучение при определенных условиях

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Министр обороны генерал-лейтенант Андрей Равков отметил, что в 2020 году и дальше будет развиваться система социальной защиты военнослужащих срочной военной службы. В частности, планируется решить вопрос с предоставлением скидок на обучение на платной основе в государственных учреждениях образования при условии получения по всем предметам отметок не ниже 6 баллов.

Также прорабатывается предоставление первоочередного права на обслуживание в государственных организациях здравоохранения и скидки в 25 % на платные медицинские услуги для лиц, получивших травмы (ранения, контузии) при исполнении обязанностей военной службы в период срочной военной службы.

«Кроме того, за членами семей военнослужащих, проходящих срочную военную службу, сохранится право пользования жилыми помещениями государственного жилого фонда в общежитии, предоставленными в связи с трудовыми отношениями, на весь период срочной военной службы. Проект этого правового акта будет внесен на рассмотрение главы государства до конца текущего года», — рассказал Андрей Равков.

«НН».