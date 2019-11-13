Концерт Энрике Иглесиаса в Минске окончательно отменили

Источник материала: Tut.by

Концерт испанского исполнителя Энрике Иглесиаса, который должен был пройти в столице 3 декабря, все-таки отменен. Об этом белорусскому билетному оператору kvitki.by сообщил менеджмент артиста.



Энрике Иглесиас на концерте в Минске в 2009 году. Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Антон Мотолько, TUT.BY

Билетный оператор получил следующее письмо от менеджмента Энрике Иглесиаса:

— После долгих размышлений о возможности проведения концертов, мы были вынуждены отменить предстоящие шоу в Загребе, Риге и Минске. ArtBG, промоутер тура и организатор концертов, не выполнил свои договорные обязательства перед партнерами и концертными площадками всех трех мероприятий. Поэтому проведение концертов становится невозможным. Безопасность наших зрителей и членов команды имеет первостепенное значение. Мы не можем этого гарантировать, когда организатор не выполняет свои обязательства. Это слишком большой риск. Наши поклонники очень важны для нас и нам очень больно отменять концерты. Мы надеемся найти новые даты в ближайшем будущем, — было сказано в письме.

Сейчас реализатор билетов, компания kvitki.by, пытается связаться с организатором мероприятия, болгарской компанией ArtBG, но безуспешно. Поэтому вопрос о возврате денег за билеты на данный момент остается открытым. Вся информация по возврату билетов будет сообщена дополнительно.

— Мы обратились в правоохранительные органы Республики Беларусь для правовой оценки данной ситуации и возбуждения уголовного дела по факту мошенничества со стороны ArtBG и лиц, представлявших интересы данной компании в Республике Беларусь, — сообщают «Квитки».

По информации источника TUT.BY, причины отмены концертов и возможные сложности с возвратом средств за билеты кроются в том, что болгарская фирма ArtBG обанкротилась.

Первые подозрения, что концерт может быть отменен, у фанатов Иглесиаса возникли в понедельник, 11 ноября. Тогда продажа билетов на концерт была приостановлена .

Энрике Иглесиас уже выступал в Минске, это было в 2009 году. Тогда он давал концерт во Дворце спорта.

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