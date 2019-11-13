ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Концерт Энрике Иглесиаса в Минске окончательно отменили

14.11.2019 10:43 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Концерт испанского исполнителя Энрике Иглесиаса, который должен был пройти в столице 3 декабря, все-таки отменен. Об этом белорусскому билетному оператору kvitki.by сообщил менеджмент артиста.


Энрике Иглесиас на концерте в Минске в 2009 году. Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Антон Мотолько, TUT.BY

Билетный оператор получил следующее письмо от менеджмента Энрике Иглесиаса:

— После долгих размышлений о возможности проведения концертов, мы были вынуждены отменить предстоящие шоу в Загребе, Риге и Минске. ArtBG, промоутер тура и организатор концертов, не выполнил свои договорные обязательства перед партнерами и концертными площадками всех трех мероприятий. Поэтому проведение концертов становится невозможным. Безопасность наших зрителей и членов команды имеет первостепенное значение. Мы не можем этого гарантировать, когда организатор не выполняет свои обязательства. Это слишком большой риск. Наши поклонники очень важны для нас и нам очень больно отменять концерты. Мы надеемся найти новые даты в ближайшем будущем, — было сказано в письме.

Сейчас реализатор билетов, компания kvitki.by, пытается связаться с организатором мероприятия, болгарской компанией ArtBG, но безуспешно. Поэтому вопрос о возврате денег за билеты на данный момент остается открытым. Вся информация по возврату билетов будет сообщена дополнительно.

— Мы обратились в правоохранительные органы Республики Беларусь для правовой оценки данной ситуации и возбуждения уголовного дела по факту мошенничества со стороны ArtBG и лиц, представлявших интересы данной компании в Республике Беларусь, — сообщают «Квитки».

По информации источника TUT.BY, причины отмены концертов и возможные сложности с возвратом средств за билеты кроются в том, что болгарская фирма ArtBG обанкротилась.

Первые подозрения, что концерт может быть отменен, у фанатов Иглесиаса возникли в понедельник, 11 ноября. Тогда продажа билетов на концерт была приостановлена.

Энрике Иглесиас уже выступал в Минске, это было в 2009 году. Тогда он давал концерт во Дворце спорта.

Все концерты в Минске и регионах

Розыгрыш билетов!

Новый розыгрыш в приложении "Афиша TUT.BY"! Можно бесплатно получить билеты на бизнес-конференцию.

App Store Google Play
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Концерт испанского исполнителя Энрике Иглесиаса, который должен был пройти в столице 3 декабря, все-таки отменен. Об этом белорусскому билетному оператору kvitki.by...
 
Новости дня
Новости разные
 
Владимир Кацора снялся с выборов: Гордость не позволяет участвовать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика