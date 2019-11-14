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Внимание: фотоконкурс «#Голосую»

14.11.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Внимание: фотоконкурс «#Голосую»

Витебская областная организация БРСМ совместно с районной газетой «Кліч Радзімы» и районным комитетом ОО «БРСМ» приглашает избирателей поучаствовать в фотоконкурсе «#Голосую».

Чтобы принять участие в конкурсе необходимо сделать фото или селфи на избирательном участке в дни досрочного голосования или 17 ноября, опубликовать снимок на своей странице ВКонтакте или аккаунте в Instagram, сопроводить фотографию хештегами #яголосую, #Мывместе, #Мыидем, #брсмво и отметить в публикации официальный аккаунт Витебской областной организации БРСМ — @brsmvo. Для районной газеты разместить конкурсную фотографию в наших группах социальных сетей  «ВКонтакте», «Одноклассники», «Facebook» либо прислать на электронный адрес voi121@mail.ru

«Сегодня в большинстве случаев молодежи уже не нужно объяснять и рассказывать почему важно прийти на выборы. Поэтому наша основная задача – сделать участие молодежи в избирательной компании интересным и запоминающимся. Областной фотоконкурс «#Голосую» – это результат поддержки нашими активистами инициативы ребят из Минска. Свой конкурс мы запустили 13 ноября и подведем итоги 19 ноября. К слову, победитель получит смарт-часы от областной организации союза молодежи», — рассказал первый секретарь Витебского областного комитета БРСМ Вячеслав Хрол.

Победитель районного этапа получит приз от редакции – бесплатное поздравление на страницах нашего печатного издания одного родственника, близкого человека или просто хорошего человека на Ваш выбор.

К слову, мы принимаем на конкурс и фотографии ваших родителей, которые голосуют  #Родители голосуют.

Принять участие в конкурсе можно до 23:59 17 ноября.

Внимание: фотоконкурс «#Голосую»

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