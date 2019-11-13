Краш-тесты Euro NCAP: Mazda CX-30 стала абсолютным рекордсменом в рейтинге безопасности

Источник материала: Tut.by

Еще одна серия краш-тестов Euro NCAP — и вновь почти все «пятизвездочные» участники: максимальной оценки за безопасность удостоились три автомобиля из четырех. Кроме кроссоверов Ford Explorer, Mazda CX-30 и Mercedes GLB эксперты европейского комитета разбили ситикар Opel Corsa.





В этот раз новинка Mazda призвана абсолютным рекордсменом в рейтинге безопасности за защиту водителя и взрослых пассажиров — в этой категории CX-30 показал почти идеальный, максимально возможный результат, заработав 99%!

Это значит, что японский «паркетник» улучшил и без того отличные оценки (98%), ранее показанные в этой дисциплине Alfa Romeo Giulia, Mazda3, Volvo V40 и XC60. Более того, среди испытанных машин именно у CX-30 наивысший «пешеходный» рейтинг (80%) и лучшая оценка за превентивную безопасность (77%). В общем — итоговые «пять звезд» у Mazda не вызвали никаких сомнений.

На высоком уровне выступили Mercedes GLB и Ford Explorer (на испытаниях побывала «подзаряжаемая» гибридная версия SUV). Оба заработали «пять звезд», хотя, как выявила проверка травмоопасности передка, у Explorer PHEV в квартете самый низкий рейтинг пешеходной безопасности (61%).





Новый субкомпактный хэтчбек Opel Corsa получила только «четыре звезды». Как и в случае с испытанным месяц назад родственным Peugeot 208 основной недобор баллов у Corsa — по части работы ассистирующей электроники: система автоторможения не всегда распознает движущиеся объекты.

При наезде сзади у новой Corsa также велика вероятность травмы шеи задних седоков, хотя в остальных дисциплинах «пятидверка» выступила неплохо.