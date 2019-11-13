ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Краш-тесты Euro NCAP: Mazda CX-30 стала абсолютным рекордсменом в рейтинге безопасности

14.11.2019 11:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Еще одна серия краш-тестов Euro NCAP — и вновь почти все «пятизвездочные» участники: максимальной оценки за безопасность удостоились три автомобиля из четырех. Кроме кроссоверов Ford Explorer, Mazda CX-30 и Mercedes GLB эксперты европейского комитета разбили ситикар Opel Corsa.


В этот раз новинка Mazda призвана абсолютным рекордсменом в рейтинге безопасности за защиту водителя и взрослых пассажиров — в этой категории CX-30 показал почти идеальный, максимально возможный результат, заработав 99%!

Это значит, что японский «паркетник» улучшил и без того отличные оценки (98%), ранее показанные в этой дисциплине Alfa Romeo Giulia, Mazda3, Volvo V40 и XC60. Более того, среди испытанных машин именно у CX-30 наивысший «пешеходный» рейтинг (80%) и лучшая оценка за превентивную безопасность (77%). В общем — итоговые «пять звезд» у Mazda не вызвали никаких сомнений.

На высоком уровне выступили Mercedes GLB и Ford Explorer (на испытаниях побывала «подзаряжаемая» гибридная версия SUV). Оба заработали «пять звезд», хотя, как выявила проверка травмоопасности передка, у Explorer PHEV в квартете самый низкий рейтинг пешеходной безопасности (61%).


Новый субкомпактный хэтчбек Opel Corsa получила только «четыре звезды». Как и в случае с испытанным месяц назад родственным Peugeot 208 основной недобор баллов у Corsa — по части работы ассистирующей электроники: система автоторможения не всегда распознает движущиеся объекты.

При наезде сзади у новой Corsa также велика вероятность травмы шеи задних седоков, хотя в остальных дисциплинах «пятидверка» выступила неплохо.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще одна серия краш-тестов Euro NCAP - и вновь почти все «пятизвездочные» участники: максимальной оценки за безопасность удостоились три автомобиля из четырех...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси рекордно выросли рублевые вклады населения, валютные тоже в плюсе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • мужские кроссовки кельвин кляйн в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика