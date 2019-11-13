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В людях нашли вирус, провоцирующий невосприимчивые к антибиотикам инфекции

14.11.2019 11:08 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Международная группа ученых обнаружила неизвестный тип вируса в образцах физиологической жидкости человека. Новый вид относится к бактериофагам, то есть вирусам, использующим в качестве клеток-хозяев бактерии. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на Phys.org.


Изображение использовано в качестве иллюстрации. Фото: unsplash.com

Специалисты изучили 111 образцов мочи, крови и других жидкостей человеческого организма. Они выявили 43 бактериофага, в том числе новую разновидность, относящуюся к подсемейству Tunavirinae. Они заражают кишечную палочку Escherichia coli, которая является одним из возбудителей невосприимчивых к антибиотикам инфекций.

Считается, что бактериофаги способны передавать бактериям гены устойчивости к лекарствам, распространяя среди потенциально патогенных организмов резистентность к антибиотикам. Ученые считают, что критически важно изучить распространенность и разнообразие фагов в организме людей, а также взаимодействие вирусов друг с другом. Фаги могут также атаковать определенные виды бактерий, нарушая баланс микрофлоры и способствуя развитию различных заболеваний.

Кроме того, исследователи выяснили, что фаги способны выживать в окружающей среде без клетки-хозяина, а также могут развивать устойчивость к дезинфицирующим средствам.

 
 
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Считается, что бактериофаги способны передавать бактериям гены устойчивости к лекарствам, распространяя среди потенциально патогенных организмов...
 
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