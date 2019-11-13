В Беларуси рекордно выросли рублевые вклады населения, валютные тоже в плюсе

Источник материала: Tut.by

В Беларуси 13 месяцев подряд растут рублевые депозиты. При этом в октябре они рекордно выросли. В прошлом месяце также увеличились валютные депозиты населения. Об этом свидетельствует статистика Нацбанка по денежно-кредитному рынку за октябрь.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Депозиты в рублях растут 13 месяцев подряд. На 1 ноября они составили 4 миллиарда 887,2 миллиона рублей. Эта сумма на 132,8 миллиона рублей больше, чем на начало октября .

За сентябрь рублевые депозиты выросли на 97,4 миллиона рублей, за август — на 126,8 миллиона рублей, за июль — на 81,9 миллиона рублей, за июнь — на 102,7 миллиона рублей, за май — на 62,5 миллиона рублей, за апрель — на 60,2 миллиона рублей, за март — на 55,8 миллиона рублей, за февраль — на 64,3 миллиона рублей, за январь — на 92 миллиона рублей, за декабрь — на 61,4 миллиона рублей, за ноябрь — на 52,6 миллиона рублей, в октябре — на 15,3 миллиона рублей. В сентябре они упали на 12,4 миллиона рублей. До этого в последний раз депозиты в нацвалюте номинально падали в июле 2017 года.

Валютные депозиты физлиц на 1 ноября составили 6 миллиардов 210,1 миллиона долларов. Это на 2,5 миллиона долларов меньше, чем на начало сентября. За сентябрь валютные вклады уменьшились на 2,3 миллиона долларов, за август — на 9,2 миллиона долларов, за июль — на 27,7 миллиона долларов. Напомним, в июне валютные депозиты выросли на 89 миллионов долларов, в мае — на 158,4 млн долларов, а в апреле снизились на 7,1 млн долларов.

Напомним, большинство белорусов — 65,2% — считают, что сбережения лучше хранить в валюте. При этом 57,4% полагают, что сейчас плохое время для сбережений. Это следует из опроса Нацбанка по инфляционным ожиданиям населения за август.

При этом те, кто делает сбережения, предпочитают хранить их «под подушкой», то есть наличными дома (747 человек из опрошенных), а также на депозитах в банках (558) и вкладываться в недвижимость (319).

Напомним, в Беларуси заметно выросла средняя зарплата бюджетников. В сентябре она увеличилась на 8,9% и составила 884,6 рубля до уплаты налогов. Эта сумма на 72,2 рубля больше, чем в августе.

При этом образование и здравоохранение оказались в лидерах по росту в сентябре реальных зарплат, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, — на 11,2% и 8,9% к августу соответственно. При этом в целом по стране по всем отраслям реальные заработки в прошлом месяце упали на 1,3%.