ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси рекордно выросли рублевые вклады населения, валютные тоже в плюсе

14.11.2019 11:08 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Беларуси 13 месяцев подряд растут рублевые депозиты. При этом в октябре они рекордно выросли. В прошлом месяце также увеличились валютные депозиты населения. Об этом свидетельствует статистика Нацбанка по денежно-кредитному рынку за октябрь.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY
Выбрать подходящий вклад в банках Беларуси

Депозиты в рублях растут 13 месяцев подряд. На 1 ноября они составили 4 миллиарда 887,2 миллиона рублей. Эта сумма на 132,8 миллиона рублей больше, чем на начало октября.

За сентябрь рублевые депозиты выросли на 97,4 миллиона рублей, за август — на 126,8 миллиона рублей, за июль — на 81,9 миллиона рублей, за июнь — на 102,7 миллиона рублей, за май — на 62,5 миллиона рублей, за апрель — на 60,2 миллиона рублей, за март — на 55,8 миллиона рублей, за февраль — на 64,3 миллиона рублей, за январь — на 92 миллиона рублей, за декабрь — на 61,4 миллиона рублей, за ноябрь — на 52,6 миллиона рублей, в октябре — на 15,3 миллиона рублей. В сентябре они упали на 12,4 миллиона рублей. До этого в последний раз депозиты в нацвалюте номинально падали в июле 2017 года.

Сравните прибыльность рублевого вклада и вкладов в валюте

Валютные депозиты физлиц на 1 ноября составили 6 миллиардов 210,1 миллиона долларов. Это на 2,5 миллиона долларов меньше, чем на начало сентября. За сентябрь валютные вклады уменьшились на 2,3 миллиона долларов, за август — на 9,2 миллиона долларов, за июль — на 27,7 миллиона долларов. Напомним, в июне валютные депозиты выросли на 89 миллионов долларов, в мае — на 158,4 млн долларов, а в апреле снизились на 7,1 млн долларов.

Напомним, большинство белорусов — 65,2% — считают, что сбережения лучше хранить в валюте. При этом 57,4% полагают, что сейчас плохое время для сбережений. Это следует из опроса Нацбанка по инфляционным ожиданиям населения за август.

При этом те, кто делает сбережения, предпочитают хранить их «под подушкой», то есть наличными дома (747 человек из опрошенных), а также на депозитах в банках (558) и вкладываться в недвижимость (319).

Напомним, в Беларуси заметно выросла средняя зарплата бюджетников. В сентябре она увеличилась на 8,9% и составила 884,6 рубля до уплаты налогов. Эта сумма на 72,2 рубля больше, чем в августе.

При этом образование и здравоохранение оказались в лидерах по росту в сентябре реальных зарплат, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, — на 11,2% и 8,9% к августу соответственно. При этом в целом по стране по всем отраслям реальные заработки в прошлом месяце упали на 1,3%.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси 13 месяцев подряд растут рублевые депозиты. При этом в октябре они рекордно выросли.
 
Новости дня
Новости разные
 
На катера, которые США передали Украине, поставят только пулемет - другого оружия пока нет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.11.2019
Кобринский вестник
Полесская правда
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика