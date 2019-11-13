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В Беларуси рекордно выросли рублевые вклады населения, валютные тоже в плюсе
Источник материала: Tut.by
В Беларуси 13 месяцев подряд растут рублевые депозиты. При этом в октябре они рекордно выросли. В прошлом месяце также увеличились валютные депозиты населения. Об этом свидетельствует
Депозиты в рублях растут 13 месяцев подряд. На 1 ноября они составили 4 миллиарда 887,2 миллиона рублей. Эта сумма на 132,8 миллиона рублей больше, чем на начало
За
Валютные депозиты физлиц на 1 ноября составили 6 миллиардов 210,1 миллиона долларов. Это на 2,5 миллиона долларов меньше, чем на начало сентября. За сентябрь валютные вклады уменьшились на 2,3 миллиона долларов, за август — на 9,2 миллиона долларов, за июль — на 27,7 миллиона долларов. Напомним, в июне валютные депозиты
Напомним, большинство белорусов — 65,2% — считают, что сбережения лучше хранить в валюте. При этом 57,4% полагают, что сейчас плохое время для сбережений. Это следует из
При этом те, кто делает сбережения, предпочитают хранить их «под подушкой», то есть наличными дома (747 человек из опрошенных), а также на депозитах в банках (558) и вкладываться в недвижимость (319).
Напомним, в Беларуси заметно
При этом образование и здравоохранение оказались в лидерах по росту в сентябре реальных зарплат, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, — на 11,2% и 8,9% к августу соответственно. При этом в целом по стране по всем отраслям реальные заработки в прошлом месяце упали на 1,3%.
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В Беларуси 13 месяцев подряд растут рублевые депозиты. При этом в октябре они рекордно выросли.
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