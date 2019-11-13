На катера, которые США передали Украине, поставят только пулемет - другого оружия пока нет

Источник материала: Tut.by

Переданные США Украине патрульные катера типа Island уже до конца года получат штатное вооружение. Правда, пока это будет только крупнокалиберный 12,7-миллиметровый пулемет. Об этом сообщили на сайте Минобороны Украины.



Фото: wikipedia.org

По словам начальника управления кораблестроения ВМФ страны капитана I ранга Василия Радчука, пока есть возможность поставить на катера только такое оружие. В будущем их планируется оснастить автоматическими пушками с дистанционным управлением и комплексами радиотехнического оборудования. Всего рассматривается три варианта вооружения «Айлендов».

Патрульные катера «Старобельск» и «Славянск» типа Island прибыли в Украину из США 21 октября. В будущем их планируется использовать для защиты судоходства, портов и морских коммуникаций, патрулирования и других операций.