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Студенты прооперированы. Что известно о пострадавших в результате стрельбы в Благовещенске
Источник материала: СТВ
Новости России. Врачи рассказали о состоянии молодых людей, пострадавших в результате стрельбы в Благовещенске утром 14 ноября.
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Ещё двое пострадавших были прооперированы ранее. Один из них находится в тяжёлом состоянии, у него ранение в шею, заднюю часть головы, затылок и левое надплечье. Второй находится в состоянии средней тяжести, он получил ранение таза, ягодичной области.
Ранее стало известно, что утром 14 ноября в Благовещенске студент открыл стрельбу в колледже.
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Новости России. Врачи рассказали о состоянии молодых людей, пострадавших в результате стрельбы в Благовещенске утром 14 ноября. Как сообщает РИА Новости, 20-летний...
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