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Студенты прооперированы. Что известно о пострадавших в результате стрельбы в Благовещенске

14.11.2019 11:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Врачи рассказали о состоянии молодых людей, пострадавших в результате стрельбы в Благовещенске утром 14 ноября. 

Как сообщает РИА Новости, 20-летний пациент с тяжёлыми множественными огнестрельными ранениями прооперирован, сейчас парень находится в реанимации. 

Ещё двое пострадавших были прооперированы ранее. Один из них находится в тяжёлом состоянии, у него ранение в шею, заднюю часть головы, затылок и левое надплечье. Второй находится в состоянии средней тяжести, он получил ранение таза, ягодичной области. 

Ранее стало известно, что утром 14 ноября в Благовещенске студент открыл стрельбу в колледже.

Когда юноша был заблокирован в аудитории, он покончил с собой (подробности здесь). 

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Новости России. Врачи рассказали о состоянии молодых людей, пострадавших в результате стрельбы в Благовещенске утром 14 ноября.  Как сообщает РИА Новости, 20-летний...
 
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