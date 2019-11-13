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Выбирают лучшую семью, поют, шутят и соревнуются в беге. Какими фестивалями известна Беларусь

14.11.2019 10:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Белорусская глубинка умеет фестивалить не хуже, чем столица. В разных городках Беларуси прописались уже ставшие традиционными популярные фэсты.

О традиции проведения фестивалей и народных гуляний в Беларуси рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Выбирают лучшую семью, поют, шутят и соревнуются в беге. Какими фестивалями известна Беларусь

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Выбирают лучшую семью, поют, шутят и соревнуются в беге. Какими фестивалями известна Беларусь

Выбирают лучшую семью, поют, шутят и соревнуются в беге. Какими фестивалями известна Беларусь

Выбирают лучшую семью, поют, шутят и соревнуются в беге. Какими фестивалями известна Беларусь

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Выбирают лучшую семью, поют, шутят и соревнуются в беге. Какими фестивалями известна Беларусь

Выбирают лучшую семью, поют, шутят и соревнуются в беге. Какими фестивалями известна Беларусь

Выбирают лучшую семью, поют, шутят и соревнуются в беге. Какими фестивалями известна Беларусь

Выбирают лучшую семью, поют, шутят и соревнуются в беге. Какими фестивалями известна Беларусь

Подробнее в видеоматериале.

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Белорусская глубинка умеет фестивалить не хуже, чем столица. В разных городках Беларуси прописались уже ставшие традиционными популярные фэсты. О традиции...
 
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