Выбирают лучшую семью, поют, шутят и соревнуются в беге. Какими фестивалями известна Беларусь

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Белорусская глубинка умеет фестивалить не хуже, чем столица. В разных городках Беларуси прописались уже ставшие традиционными популярные фэсты.

О традиции проведения фестивалей и народных гуляний в Беларуси рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».





Здесь проходит самый вкусный международный фестиваль «Мотальскія прысмакі».

«Смачна есці – добра спаці». Рассказываем о самом вкусном фестивале Беларуси «Мотальскія прысмакі»

«Властелин села» ежегодно выбирается из молодых сельских семей всех регионов страны. На Всебелорусском фестивале юмора «Автюки» можно продлить жизнь на годы.













На «Языльскую десятку» в самую спортивную деревню Беларуси сбегаются любители кросса со всех стран СНГ. На экофестивале «Споровские сенокосы» определяется чемпион ручного сенокоса. Ежегодно собирает друзей и Александрия.















