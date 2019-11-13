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Выбирают лучшую семью, поют, шутят и соревнуются в беге. Какими фестивалями известна Беларусь
Источник материала: СТВ
Белорусская глубинка умеет фестивалить не хуже, чем столица. В разных городках Беларуси прописались уже ставшие традиционными популярные фэсты.
Здесь проходит самый вкусный международный фестиваль «Мотальскія прысмакі».
«Властелин села» ежегодно выбирается из молодых сельских семей всех регионов страны. На Всебелорусском фестивале юмора «Автюки» можно продлить жизнь на годы.
На «Языльскую десятку» в самую спортивную деревню Беларуси сбегаются любители кросса со всех стран СНГ. На экофестивале «Споровские сенокосы» определяется чемпион ручного сенокоса. Ежегодно собирает друзей и Александрия.
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Белорусская глубинка умеет фестивалить не хуже, чем столица. В разных городках Беларуси прописались уже ставшие традиционными популярные фэсты. О традиции...
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