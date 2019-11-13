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Благовещенск. Стрельба в колледже: оружие зарегистрировано на 19-летнего студента

14.11.2019 10:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. ЧП в российском Благовещенске: в местном колледже студент открыл стрельбу по одногруппникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате погиб 1 человек, ещё трое получили ранения.

Благовещенск. Стрельба в колледже: оружие зарегистрировано на 19-летнего студента

Инцидент произошел во время учебного занятия в 10 утра по местному времени. По предварительной информации, 19-летний парень начал стрелять после того, как его удалили из аудитории за опоздание.

Благовещенск. Стрельба в колледже: оружие зарегистрировано на 19-летнего студента

Студент открыл огонь также по прибывшим на место происшествия правоохранителям. Парня заблокировали в аудитории, после чего он покончил собой.

Благовещенск. Стрельба в колледже: оружие зарегистрировано на 19-летнего студента

Выяснилось, что оружие было зарегистрировано на стрелявшего. Территория колледжа оцеплена. Возбуждено уголовное дело.

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Новости России. ЧП в российском Благовещенске: в местном колледже студент открыл стрельбу по одногруппникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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