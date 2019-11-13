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«Смачна есці – добра спаці». Рассказываем о самом вкусном фестивале Беларуси «Мотальскія прысмакі»
Источник материала: СТВ
Мотольские кулинарные традиции известны не только в Беларуси, но и за ее пределами. Колбаса стала местным брендом еще в 30-е годы XX века.
Здесь проходит самый вкусный международный фестиваль «Мотальскія прысмакі».
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Мотольские кулинарные традиции известны не только в Беларуси, но и за ее пределами. Колбаса стала местным брендом еще в 30-е годы XX века. О традиционной...
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