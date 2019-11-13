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«Смачна есці – добра спаці». Рассказываем о самом вкусном фестивале Беларуси «Мотальскія прысмакі»

14.11.2019 10:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Мотольские кулинарные традиции известны не только в Беларуси, но и за ее пределами. Колбаса стала местным брендом еще в 30-е годы XX века.

«Смачна есці – добра спаці». Рассказываем о самом вкусном фестивале Беларуси «Мотальскія прысмакі»

«Смачна есці – добра спаці». Рассказываем о самом вкусном фестивале Беларуси «Мотальскія прысмакі»

О традиционной белорусской кухне рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Кулинарные традиции Полесья. Чем угощают гостей на фестивале «Мотальския прысмаки» в Брестской области

Здесь проходит самый вкусный международный фестиваль «Мотальскія прысмакі».

«Смачна есці – добра спаці». Рассказываем о самом вкусном фестивале Беларуси «Мотальскія прысмакі»

«Смачна есці – добра спаці». Рассказываем о самом вкусном фестивале Беларуси «Мотальскія прысмакі»

«Смачна есці – добра спаці». Рассказываем о самом вкусном фестивале Беларуси «Мотальскія прысмакі»

«Смачна есці – добра спаці». Рассказываем о самом вкусном фестивале Беларуси «Мотальскія прысмакі»

«Смачна есці – добра спаці». Рассказываем о самом вкусном фестивале Беларуси «Мотальскія прысмакі»

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Подробнее в видеоматериале.

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Мотольские кулинарные традиции известны не только в Беларуси, но и за ее пределами. Колбаса стала местным брендом еще в 30-е годы XX века. О традиционной...
 
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