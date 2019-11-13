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Японцам разрешили ходить на работу с домашними животными. Посмотрите, как это мило

14.11.2019 10:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Японии. В Японии офисные работники ходят на работу с домашними любимцами, чтобы преодолевать стресс,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Японцам разрешили ходить на работу с домашними животными. Посмотрите, как это мило

Японцам разрешили ходить на работу с домашними животными. Посмотрите, как это мило

Руководители многих крупных корпораций заметили, что таким образом людям проще справляться с нагрузкой, а эффективность их работы повышается.

Японцам разрешили ходить на работу с домашними животными. Посмотрите, как это мило

После нескольких недель работы бок о бок с четвероногими, атмосфера в коллективе становится приятнее.

Японцам разрешили ходить на работу с домашними животными. Посмотрите, как это мило

Более того, сотрудников, которые возьмут в дом беспризорное животное, руководство готово поощрять – ежемесячная премия составит 45 долларов.

Японцам разрешили ходить на работу с домашними животными. Посмотрите, как это мило

Японцам разрешили ходить на работу с домашними животными. Посмотрите, как это мило

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Новости Японии. В Японии офисные работники ходят на работу с домашними любимцами, чтобы преодолевать стресс,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  ...
 
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