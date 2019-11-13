Японцам разрешили ходить на работу с домашними животными. Посмотрите, как это мило

Источник материала: СТВ

Новости Японии. В Японии офисные работники ходят на работу с домашними любимцами, чтобы преодолевать стресс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.









Руководители многих крупных корпораций заметили, что таким образом людям проще справляться с нагрузкой, а эффективность их работы повышается.





После нескольких недель работы бок о бок с четвероногими, атмосфера в коллективе становится приятнее.





Более того, сотрудников, которые возьмут в дом беспризорное животное, руководство готово поощрять – ежемесячная премия составит 45 долларов.







