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Со времён первого «колбасного короля» Степана Минюка. Как в Мотоле готовят мясные деликатесы по дедовским рецептам

14.11.2019 10:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Слава о деликатесах по-мотольски до сих пор будоражит гурманов. Колбаса стала местным брендом еще в 30-е годы прошлого века.

Как готовят в печи колбасу, пальцем пиханную. Исконно белорусское блюдо

Со времён первого «колбасного короля» Степана Минюка. Как в Мотоле готовят мясные деликатесы по дедовским рецептам

Со времён первого «колбасного короля» Степана Минюка. Как в Мотоле готовят мясные деликатесы по дедовским рецептам

О традиционной белорусской кухне рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Степана Минюка считают первым «колбасным королем». Именно он основал в деревне первый цех и получил лицензию на производство.

Со времён первого «колбасного короля» Степана Минюка. Как в Мотоле готовят мясные деликатесы по дедовским рецептам

Со времён первого «колбасного короля» Степана Минюка. Как в Мотоле готовят мясные деликатесы по дедовским рецептам

Со времён первого «колбасного короля» Степана Минюка. Как в Мотоле готовят мясные деликатесы по дедовским рецептам

И сейчас почти в каждом мотольском дворе есть свое домашнее мясное производство так называемой «свойской колбасы».

Драники, спаржа с грибами, жареное сало. Как накормить гостей вкусно, показывает бабушка из Мотоля

Со времён первого «колбасного короля» Степана Минюка. Как в Мотоле готовят мясные деликатесы по дедовским рецептам

Работает в агрогородке и несколько колбасных цехов, где готовят деликатесы сугубо по дедовским рецептам. Пряные сырокопченые палочки расходятся по всей Беларуси, поставляют «мотальскія прысмакі» и в Россию.

Здесь родился первый президент Израиля, а местные кожухи носила партийная верхушка Союза. Чем славится белорусский Мотоль?

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Со времён первого «колбасного короля» Степана Минюка. Как в Мотоле готовят мясные деликатесы по дедовским рецептам

Подробнее в видеоматериале.

Люди в материале: Степан Минюк
 
 
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Слава о деликатесах по-мотольски до сих пор будоражит гурманов. Колбаса стала местным брендом еще в 30-е годы прошлого века. Как готовят в печи колбасу, пальцем...
 
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