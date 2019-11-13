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Со времён первого «колбасного короля» Степана Минюка. Как в Мотоле готовят мясные деликатесы по дедовским рецептам
Источник материала: СТВ
Слава о деликатесах по-мотольски до сих пор будоражит гурманов. Колбаса стала местным брендом еще в 30-е годы прошлого века.
Степана Минюка считают первым «колбасным королем». Именно он основал в деревне первый цех и получил лицензию на производство.
И сейчас почти в каждом мотольском дворе есть свое домашнее мясное производство так называемой «свойской колбасы».
Работает в агрогородке и несколько колбасных цехов, где готовят деликатесы сугубо по дедовским рецептам. Пряные сырокопченые палочки расходятся по всей Беларуси, поставляют «мотальскія прысмакі» и в Россию.
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Со времён первого «колбасного короля» Степана Минюка. Как в Мотоле готовят мясные деликатесы по дедовским рецептам
Слава о деликатесах по-мотольски до сих пор будоражит гурманов. Колбаса стала местным брендом еще в 30-е годы прошлого века. Как готовят в печи колбасу, пальцем...
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