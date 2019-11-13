|
В Благовещенске студент открыл стрельбу, после чего покончил с собой
Источник материала: СТВ
Новости России. 14 ноября около 11 утра в Благовещенске в здании Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства произошла стрельба.
Как
Прибывшие к указанному месту полицейские увидели молодого человека с оружием на втором этаже колледжа. Парень выстрелил в сторону инспекторов ДПС, после чего полицейские открыли ответный огонь.
В итоге подозреваемый был заблокирован в одной из аудиторий. В это время были эвакуированы студенты и преподаватели учреждения образования.
В результате происшествия были обнаружены тела двух молодых людей, включая стрелявшего.
Как
Погибшим оказался 19-летний одногруппник фигуранта. Телесные повреждения получили 17-летний, 19-летний и 20-летний парни, они доставлены в больницу.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства и мотивы совершённого преступления.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. 14 ноября около 11 утра в Благовещенске в здании Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства произошла стрельба. Как...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)