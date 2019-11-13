В Благовещенске студент открыл стрельбу, после чего покончил с собой

Источник материала: СТВ

Новости России. 14 ноября около 11 утра в Благовещенске в здании Амурского колледжа строительства и жилищно-коммунального хозяйства произошла стрельба.

Как сообщает УМВД России по Амурской области, к патрулировавшим улицы правоохранителям подбежал юноша и сказал, что в рядом расположенном учебном заведении кто-то начал стрелять.



Фото: СУ СК России по Амурской области

Прибывшие к указанному месту полицейские увидели молодого человека с оружием на втором этаже колледжа. Парень выстрелил в сторону инспекторов ДПС, после чего полицейские открыли ответный огонь.

В итоге подозреваемый был заблокирован в одной из аудиторий. В это время были эвакуированы студенты и преподаватели учреждения образования.

В результате происшествия были обнаружены тела двух молодых людей, включая стрелявшего.



Фото: СУ СК России по Амурской области

Как уточняет СУ СК России по Амурской области, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух лиц». Подозреваемым является 19-летний учащийся. В ходе задержания он застрелился.



Фото: СУ СК России по Амурской области

Погибшим оказался 19-летний одногруппник фигуранта. Телесные повреждения получили 17-летний, 19-летний и 20-летний парни, они доставлены в больницу.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства и мотивы совершённого преступления.