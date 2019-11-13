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Бетонная опора упала на КамАЗ в Бресте

14.11.2019 09:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Бресте произошло нестандартное дорожно-транспортное происшествие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бетонная опора упала на КамАЗ в Бресте

Накануне от дежурного МЧС на линию 102 поступило сообщение о том, что на одной из столичных улиц города на грузовой автомобиль упала бетонная опора. Заблокированными в кабине автомобиля оказались два человека.

Бетонная опора упала на КамАЗ в Бресте

Сотрудники ГАИ и медики незамедлительно прибыли на место происшествия. При помощи аварийно-спасательного инструмента удалось извлечь из кабины водителя и пассажира. Оба они доставлены в областную больницу.

Бетонная опора упала на КамАЗ в Бресте

По предварительным данным, причиной аварии стала оплошность водителя «КамАЗа», который во время движения зацепил манипулятором поперечную балку эстакады над проезжей частью. Она и обрушилась на кабину, придавив находящихся в ней людей.

Люди в материале: нет
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. В Бресте произошло нестандартное дорожно-транспортное происшествие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Накануне от дежурного МЧС...
 
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