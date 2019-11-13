Сальдо внешней торговли товарами в октябре достигло минус 238,6 миллионов долларов

Источник материала: Ежедневник





По данным Национального банка, экспорт товаров из Беларуси в октябре снизился по сравнению с сентябрем на 84,7 млн долларов, а импорт неожиданно вырос на 22,3 млн долларов.

Это и привело к росту отрицательного сальдо внешней торговли товарами (в ценах ФОБ) до минус 238,6 млн долларов. Что намного хуже, чем в октябре прошлого года, когда данное сальдо было положительным и равнялось 29,6 млн долларов.

Экспорт товаров в октябре текущего года оказался немного ниже, чем в прошлом году и составил 2,82 млрд долларов. Импорт товаров, в то же время, значительно превысил прошлогодний результат и достиг 3,059млрд. долларов (в ценах ФОБ). В текущем году импорт был выше только в апреле (3,32 млрд долларов).

Ухудшение состояния внешней торговли товарами в октябре было в некоторой степени компенсировано улучшением внешней торговли услугами. А именно, экспорт услуг из Беларуси в октябре вырос по сравнению с сентябрем на 124 млн долларов и достиг наибольшей величины в текущем году – 931,7 млн долларов.

В то же время, импорт услуг сократился на 42,5 млн долларов и составил 503,5 млн долларов. В результате сальдо внешней торговли услугами в октябре текущего года увеличилось по сравнению с сентябрем на 166,5 млн долларов и достигло 428,2 млн долларов.

Это намного лучше, чем в октябре 2018 года, когда данный параметр составлял 291,8 млн долларов, и лучший результат в текущем году. К росту экспорта услуг привело, по-видимому, увеличение объемов транспортировки российской нефти через Беларусь, осуществляемое в целях компенсации потерь весной-летом текущего года пишет s elect.by .

В результате суммарное сальдо внешней торговли товарами и услугами в октябре выросло до 189,6 млн долларов.

Сальдо внешней торговли товарами и услугами за январь-сентябрь текущего года составило 710,7 млн долларов, что оказалось на 34,6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

При этом сальдо внешней торговли товарами резко ухудшилось и составило минус 2,07 млрд долларов против минус 1,46 млрд долларов за январь-сентябрь 2018 года. В то же время, сальдо внешней торговли услугами выросло на 9% – до 2,78 млрд долларов.