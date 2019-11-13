Литературный конкурс «Віншую мой музей!»

Источник материала: Новости Дзержинска

Приглашаем принять участие в литературном конкурсе ученических работ «Віншую мой музей!», посвященном 60-летию государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа.

На конкурс принимаются иллюстрированные сочинения, которые отражают творческое наследие Якуба Коласа и деятельность литературно-мемориального музея. Работы принимаются до 17 ноября 2019 года включительно по адресу: 220012, г. Минск, ул. Академическая, 5 (с пометкой «На конкурс»).

С более подробной информацией можно познакомиться здесь .



