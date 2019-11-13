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Жители ул. Адамковской недовольны освещением дворовой территории
14.11.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На "горячую линию" новостей региона обратились брестчане, живущие по улице Адамковской.
На территории их двора нет ни одного фонаря.
Обращения во всевозможные инстанции пока результата не принесли - во дворе светлее не стало.
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На "горячую линию" новостей региона обратились брестчане, живущие по улице Адамковской. На территории их двора нет ни одного фонаря. Обращения во всевозможные...
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