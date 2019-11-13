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Жители ул. Адамковской недовольны освещением дворовой территории

14.11.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На "горячую линию" новостей региона обратились брестчане, живущие по улице Адамковской.

Жители ул. Адамковской недовольны освещением дворовой территории

На территории их двора нет ни одного фонаря.

Обращения во всевозможные инстанции пока результата не принесли - во дворе светлее не стало.

 
Теги: Новости
 
 
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  На "горячую линию" новостей региона обратились брестчане, живущие по улице Адамковской. На территории их двора нет ни одного фонаря. Обращения во всевозможные...
 
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