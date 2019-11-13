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Опять горела бумага в почтовом ящике, но на этот раз - в Пинске
14.11.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 6-00 13.10.2019 до 6-00 14.10.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 2 пожара (в
13.11.2019 г., 14-23. В д. Стайки Ивацевичского района по улице Садовой произошел
13.11.2019 г., 20-00. В г. Пинске по улице Федотова произошел пожар в подъезде жилого пятиэтажного кирпичного дома. Подразделения
13.11.2019 г., 15-39. В г. Бресте по улице Генерала Попова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиль КамАЗ. Работниками МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасены
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С 6-00 13.10.2019 до 6-00 14.10.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 2 пожара (в Ивацевичском и Пинском районах). Спасено 2 человека (деблокировка при ДТП). ...
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