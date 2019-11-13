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Опять горела бумага в почтовом ящике, но на этот раз - в Пинске

14.11.2019 11:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

С 6-00 13.10.2019 до 6-00 14.10.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 2 пожара (в Ивацевичском и Пинском районах). Спасено 2 человека (деблокировка при ДТП).

Опять горела бумага в почтовом ящике, но на этот раз - в Пинске

13.11.2019 г., 14-23. В д. Стайки Ивацевичского района по улице Садовой произошел пожар в двухквартирном панельном жилом доме, принадлежащем гражданке 1985 г.р. Пожар ликвидирован до прибытия подразделений МЧС. Огнём повреждён морозильник, закопчены стены в квартире. Причина пожара устанавливается.

13.11.2019 г., 20-00. В г. Пинске по улице Федотова произошел пожар в подъезде жилого пятиэтажного кирпичного дома. Подразделения МЧС не привлекались. Огнем повреждено лакокрасочное покрытие двух металлических почтовых ящиков, уничтожена бумажная продукция. Причина пожара устанавливается.

13.11.2019 г., 15-39. В г. Бресте по улице Генерала Попова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиль КамАЗ. Работниками МЧС при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента спасены (деблокированы) 2 человека. После осмотра бригадами СМП госпитализированы в лечебные учреждения с травмами различной степени тяжести.

 
Теги: Брест
 
 
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  С 6-00 13.10.2019 до 6-00 14.10.2019 на территории Брестской области зарегистрировано 2 пожара (в Ивацевичском и Пинском районах). Спасено 2 человека (деблокировка при ДТП). ...
 
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