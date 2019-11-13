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Вау! Проспект Независимости в Минске стал мировой ценностью

14.11.2019 11:27 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Ансамблю минского проспекта Независимости придали статус мировой ценности. Об этом сообщил замдиректора Национальной библиотеки по научной работе и издательской деятельности Алесь Суша в Facebook.

«Сегодня [то есть 13 ноября – тогда был опубликован пост] решением Республиканского научно-методического совета по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры было принято важное решение: ансамблю проспекта Независимости в Минске присвоена первая категория (вместо прежней второй). Это означает, что этот объект имеет не только национальную, но и мировую ценность.

Как можно догадаться, такой шаг был нужен для подготовки номинационного досье для постепенного движения в сторону включения ансамбля в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО [туда попадают природные или рукотворные объекты, которые в силу культурной, а также исторической значимости нужно сохранять и популяризировать – прим. KYKY].

Приятно, что участие в заседании приняли многие приглашенные эксперты, но, что мне показалось наиболее важным, представители городских властей, так как им дальше продолжать работу. Советом было рекомендовано Мингорисполкому обратить внимание на сохранение ансамбля и на его защиту от последствий развития хозяйственной деятельности, а также – разработать проект зон охраны и принять меры по приведению в надлежащее состояние фасадов исторической застройки», – написал Алесь Суша.

Отметим, что речь о включении проспекта Независимости в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО ведется больше десяти лет. Для того, чтобы он попал в этот перечень, сначала проспект должен быть отнесен к беларускому предварительному списку ЮНЕСКО. В 2004 году проспект Независимости уже попадал в такой список, но тогда он носил имя Франциска Скорины. В 2015 году его исключили – многие предполагали, что это связано с возведением жилого комплекса «не-Кемпински», правда, теория официально не подтвердилась.

Фото обложки: Александра Зайцева для azaitsev.com.

Читайте по теме: Как строилась «Независимость». История минского проспекта

 
Теги: Минск
 
 
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Ансамблю минского проспекта Независимости придали статус мировой ценности. Об этом сообщил замдиректора Национальной библиотеки по научной работе и...
 
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