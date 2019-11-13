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Новые данные: беларус копит на новый iPhone 67 дней
Источник материала: KYKY>
С каждым годом Apple повышает цены на свои продукты, что вызывает массу недоумений и порождает мемы (понятные всему миру). Так, новую линейку iPhone 11 презентовали еще в сентябре – и, если помните, соцсети разразились юморесками (мы
Стоимость iPhone 11 Pro 64 ГБ в Беларуси 18 октября 2019 года составляла 2999 рублей,
В лидеры рейтинга выбились Швейцария, США, Люксембург, где соотношение iPhone'a к средней заработной плате – самое выгодное. Среднестатистический швейцарец сможет накопить сумму на iPhone 11 Pro за 4,8 дня, американец – за 5,8 дня, a люксембуржец – за 6,7 дня.
Антирекорд достался Украине: в этой стране среднестатистический житель должен откладывать на новый iPhone 96,7 дня. В таких странах, как Россия и Польша, новый смартфон равнозначен по цене 47 и 31,8 рабочим дням.
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