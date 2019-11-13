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Новые данные: беларус копит на новый iPhone 67 дней

14.11.2019 10:50 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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С каждым годом Apple повышает цены на свои продукты, что вызывает массу недоумений и порождает мемы (понятные всему миру). Так, новую линейку iPhone 11 презентовали еще в сентябре – и, если помните, соцсети разразились юморесками (мы собирали их реакции). Но вопрос о том, сколько жителям разных стран понадобится проработать, чтобы накопить на «премиальный гаджет», остался открытым. С этим решили разобраться аналитики ресурса Picodi: согласно их подсчетам, типичному беларусу придется работать в 13 раз дольше, чем швейцарцу, чтобы позволить себе iPhone 11.

Стоимость iPhone 11 Pro 64 ГБ в Беларуси 18 октября 2019 года составляла 2999 рублей, пишет thinktanks.by. По данным Белстата, среднемесячная зарплата в Беларуси во втором квартале 2019 года достигла1074,6 рублей. (934 рублей «чистыми»). Нужно 67,4 дня, чтобы «отработать» последний iPhone. И это на 19,1 дня меньше, чем год назад.

В лидеры рейтинга выбились Швейцария, США, Люксембург, где соотношение iPhone'a к средней заработной плате – самое выгодное. Среднестатистический швейцарец сможет накопить сумму на iPhone 11 Pro за 4,8 дня, американец –  за 5,8 дня, a люксембуржец – за 6,7 дня.

Антирекорд достался Украине: в этой стране среднестатистический житель должен откладывать на новый iPhone 96,7 дня. В таких странах, как Россия и Польша, новый смартфон равнозначен по цене 47 и 31,8 рабочим дням.

Читайте по теме: «С «нищими» не общаюсь». Монологи беларусов, которые не успевают потратить зарплату

 
 
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С каждым годом Apple повышает цены на свои продукты, что вызывает массу недоумений и порождает мемы (понятные всему миру). Так, новую линейку iPhone 11 презентовали еще в...
 
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