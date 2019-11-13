Сальдо внешней торговли достигло минус $238,6 млн.

Это и привело к росту отрицательного сальдо внешней торговли товарами (в ценах ФОБ) до минус 238,6 млн. долларов. Что намного хуже, чем в октябре прошлого года, когда данное сальдо было положительным и равнялось 29,6 млн. долларов.





Экспорт товаров в октябре текущего года оказался немного ниже, чем в прошлом году и составил 2 821,3 млн. долларов. Импорт товаров, в то же время, значительно превысил прошлогодний результат и достиг 3 059,9 млн. долларов (в ценах ФОБ). В текущем году импорт был выше только в апреле (3 325 млн. долларов).





Ухудшение состояния внешней торговли товарами в октябре было в некоторой степени компенсировано улучшением внешней торговли услугами. А именно, экспорт услуг из Беларуси в октябре вырос по сравнению с сентябрем на 124 млн. долларов и достиг наибольшей величины в текущем году — 931,7 млн. долларов.





В то же время, импорт услуг сократился на 42,5 млн. долларов и составил 503,5 млн. долларов. В результате сальдо внешней торговли услугами в октябре текущего года увеличилось по сравнению с сентябрем на 166,5 млн. долларов и достигло 428,2 млн. долларов.









Это намного лучше, чем в октябре 2018 года, когда данный параметр составлял 291,8 млн. долларов, и лучший результат в текущем году. К росту экспорта услуг привело, по-видимому, увеличение объемов транспортировки российской нефти через Беларусь, осуществляемое в целях компенсации потерь весной-летом текущего года.





В результате суммарное сальдо внешней торговли товарами и услугами в октябре выросло до 189,6 млн. долларов.





Сальдо внешней торговли товарами и услугами за январь—сентябрь текущего года составило 710,7 млн. долларов, что оказалось на 34,6% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.





При этом сальдо внешней торговли товарами резко ухудшилось и составило минус 2 071,9 млн. долларов против минус 1 465,1 млн. долларов за январь—сентябрь 2018 года. В то же время, сальдо внешней торговли услугами выросло на 9% — до 2 782,6 млн. долларов.