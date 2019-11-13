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"Сильно травмирован санкциями". Политолог объяснил смысл визита Лукашенко в Австрию

14.11.2019 10:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный смысл визита Лукашенко в Австрию — символический. Это важнее конкретных результатов, которые, как оказалось, — минимальны.

Нынешнее посещение Александром Лукашенко Австрии — действительно знаковое событие для внешней политики Беларуси. Ведь это первый официальный визит главы государства в страну ЕС за 23 года. 

Последний раз подобное произошло в 1996 году, тогда Лукашенко посетил Францию. Подчеркиваю слово «официальный», так как рабочие поездки белорусского лидера в Европу происходили.

Как известно, два года глава Беларуси игнорировал все приглашения в страны ЕС. Министр иностранных дел Владимир Макей объяснял это тем, что, мол, визит президента должен иметь результаты, президент не может ездить просто ради протокола.

Итак, если с этой точки зрения рассматривать нынешний приезд Лукашенко в Вену, то это ощутимый дипломатический промах. Ведь в Австрии сейчас нет постоянного правительства. В австрийской политической системе главная властная фигура — это федеральный канцлер. 

Но правительство получило вотум недоверия, в сентябре там произошли парламентские выборы, на которых победила Австрийская народная партия во главе с Себастьяном Курцем. Сейчас идут переговоры о создании коалиции. Поэтому функции канцлера временно исполняет председатель Конституционного суда Бригита Бирляйн. Но действующее временное правительство и исполняющий обязанности канцлера не имеют полномочий принимать какие-то важные решения. 

Президент в Австрии играет небольшую роль и имеет мизерные полномочия. Поэтому вести переговоры и договариваться о каких-то важных вещах Лукашенко фактически не с кем.

Интересно, что глава Беларуси мог посетить Австрию еще год назад. Было соответствующее приглашение. Тогда там было постоянное правительство. Но он тянул время, что-то выгадывал.

Кстати, торговые отношения Беларуси с Австрией не очень серьезные. В 2018 году объем двусторонней торговли составил 171,5 млн долларов, причем белорусский экспорт — всего 28 млн.

Поэтому главный смысл нынешнего визита — символический. Это новая попытка «пробить окно в Европу».

Тем не менее, Лукашенко, совершая визит в Австрию, считает себя победителем. ЕС объявлял санкции, поддерживал «цветные революции», выставлял жесткие требования. И каков результат? 

Политическая система Беларуси фактически не изменилась, авторитарный режим сохранился, ситуация с правами человека если и улучшилась, то минимально. А санкции отменены, Запад активно идет на сотрудничество с официальным Минском, самого Лукашенко приглашают в европейские столицы. 

Так кто победил в упорном противостоянии, кто был прав, кто признал свое поражение, где сейчас те западные политики, которые угрожали и вводили санкции? С точки зрения Лукашенко, ответ очевиден.


Поэтому такие дерзкие были ответы Лукашенко на вопросы журналистов о Беларуси как более «открытой стране», чем, как можно понять из контекста, Австрия. И сохранение смертной казни, согласно белорусскому лидеру, — признак демократии, потому что так считает народ.

Почему ради европейского «прорыва» выбрана именно Австрия? Прежде всего потому, что кроме Латвии больше никто из стран ЕС Лукашенко не приглашает с официальным визитом. 

Приглашали на торжества по случаю каких-то юбилеев (в Брюссель, Париж, Варшаву), на Мюнхенскую конференцию по безопасности. Но это — другой формат. На саммитах или конференциях Лукашенко затерялся бы среди лидеров других стран. А здесь он — в центре внимания.

Кроме того, Австрия в глазах Лукашенко — это настоящая Европа, Западная Европа. Ведь, полагаю, Латвию или Польшу полноценной Европой официальный Минск не считает. И это важно с символической точки зрения.

С другой стороны, нынешний визит не вызывает каких-то подозрений со стороны России. Ведь Австрия — не член НАТО, она имеет статус нейтральной страны. К тому же между Веной и Москвой существуют хорошие отношения, все помнят кадры, как Путин танцевал на свадьбе австрийского министра иностранных дел Карин Кнайсль.

Кроме того, на мой взгляд, двухлетнее игнорирование всех приглашений в страны ЕС объясняется и определенными психологическими факторами. 

Дело в том, что в переговорах с западными политиками Лукашенко чувствует определенный дискомфорт. Потому что он сильно травмирован и западными санкциями, и поддержкой Соединенными Штатами и Евросоюзом идеи «цветной революции», а особенно событиями 19 декабря 2010 года. 

Думаю, белорусский лидер до сих пор уверен, что тогда министры иностранных дел Польши и Германии приезжали в Минск на переговоры, говорили вежливые слова, обещали деньги — для маскировки. И одновременно финансировали оппозицию, которая пыталась в тот вечер его свергнуть. Поэтому определенное недоверие и подозрение европейских политиков осталось.


К тому же Лукашенко плохо понимает, о чем можно договариваться с западными лидерами. Они, в отличие от президентов многих восточных, южных или постсоветских стран, экономикой не управляют, инвестиции не распределяют. 

Руководство стран ЕС должно согласовывать свои решения с Брюсселем и другими членами Евросоюза. Как, кстати, и со своими парламентами. 

К тому же они часто меняются, там бесконечные выборы, отставки, вотум недоверия и другие, с точки зрения Лукашенко, демократические глупости. 

И о чем с ними говорить? Не о правах же человека?
 
Теги: Минск
 
 
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Главный смысл визита Лукашенко в Австрию — символический. Это важнее конкретных результатов, которые, как оказалось, — минимальны.
 
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