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Этого щенка из приюта многие хотят забрать себе: у него есть второй хвост в неожиданном месте!
Источник материала: Tut.by
В приюте для животных в американском городе Джексон живет очень необычный щенок по кличке Нарвал. От других собак он отличается тем, что у него сразу два хвоста, причем второй расположен в довольно необычном месте! Несмотря на эту аномалию, Нарвал — очень милый щенок, и желающих забрать его из приюта очень много. Просто посмотрите, как он выглядит!
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Второй хвост ему совершенно не мешает.
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