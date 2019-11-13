Этого щенка из приюта многие хотят забрать себе: у него есть второй хвост в неожиданном месте!

Источник материала: Tut.by

В приюте для животных в американском городе Джексон живет очень необычный щенок по кличке Нарвал. От других собак он отличается тем, что у него сразу два хвоста, причем второй расположен в довольно необычном месте! Несмотря на эту аномалию, Нарвал — очень милый щенок, и желающих забрать его из приюта очень много. Просто посмотрите, как он выглядит!