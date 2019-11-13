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Этого щенка из приюта многие хотят забрать себе: у него есть второй хвост в неожиданном месте!

14.11.2019 11:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В приюте для животных в американском городе Джексон живет очень необычный щенок по кличке Нарвал. От других собак он отличается тем, что у него сразу два хвоста, причем второй расположен в довольно необычном месте! Несмотря на эту аномалию, Нарвал — очень милый щенок, и желающих забрать его из приюта очень много. Просто посмотрите, как он выглядит!

 
 
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