Зась: договаривались об истребителях, а получили предложение о создании у нас российской авиабазы

Источник материала: Ежедневник





Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась рассказал о том, как проходили переговоры с Россией по поводу перевооружения Военно-воздушных сил Беларуси.

По его словам, сначала Минск пытался договориться с Москвой об оказании помощи в покупке истребителей, но получил предложение о размещении на территории Беларуси военно-воздушной базы РФ. Об этом Станислав Зась сообщил в эфире телеканала СТВ.

«Изначально в этом процессе мы пробовали договориться с Российской Федерацией об оказании помощи нам в решении этой сложной и очень затратной задачи, – рассказывает Станислав Зась. – Взамен получили предложение о размещении на нашей территории военно-воздушной базы Российской Федерации. Но, согласитесь, что это не одно и то же».

По словам Зася, размещение на белорусской земле российской базы "не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации". Белорусская сторона стала опираться "на собственные возможности", соответствующие средства "были зарезервированы на счетах Министерства обороны достаточно давно".

По словам госсекретаря, поэтому Беларусь была вынуждена за собственные средства закупать истребители.

Напомним, Александр Лукашенко заявлял, что его стране не нужна российская военная база.

В сентябре этого года министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал отказ Беларуси от создания на своей территории российской военной базы "неприятным эпизодом".