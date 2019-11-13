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Беларусь получила два новых российских истребителя Су-30 СМ

14.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларусь из России в среду прилетели два новых истребителя Су-30 СМ. В настоящее время это самые современные самолеты в данной линейке «Сухого», передает «МИР 24»

Всего страна закупит 12 истребителей. В Министерстве обороны Беларуси уверены, что самолеты значительно повысят боевой потенциал республиканских вооруженных сил. Новые «Су» хороши и на боевом дежурстве, и для прикрытия войск от ударов с воздуха, и для патрулирования воздушного пространства.

«Надо сказать, что необходимость перевооружения наших военно-воздушных сил на новые самолеты сформировалась достаточно давно. И она была вызвана тем, что те истребители Ми-29, которые и в наши дни являются эффективной боевой машиной, уже подошли к рубежу исчерпания своего ресурса», – заявил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась.   
 
Согласно договору, до конца этого года Беларусь получит еще два российских истребителя.



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Всего страна закупит 12 истребителей. В Министерстве обороны Беларуси уверены, что самолеты значительно повысят боевой потенциал республиканских вооруженных сил.
 
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