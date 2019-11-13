Беларусь получила два новых российских истребителя Су-30 СМ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларусь из России в среду прилетели два новых истребителя Су-30 СМ. В настоящее время это самые современные самолеты в данной линейке «Сухого», передает «МИР 24»



Всего страна закупит 12 истребителей. В Министерстве обороны Беларуси уверены, что самолеты значительно повысят боевой потенциал республиканских вооруженных сил. Новые «Су» хороши и на боевом дежурстве, и для прикрытия войск от ударов с воздуха, и для патрулирования воздушного пространства.