Последние заботы. Как подготовить дачу к зиме

Источник материала: Аргументы и факты

Осенью наступает пора подготовки сада к зиме, пройдитесь по участку и окиньте его хозяйским глазом, определив план работ.

И лёд не разорвёт

Прежде всего обратите внимание на все приспособления, которые связаны с водой. Пока не наступили холода, воду нужно слить отовсюду — из труб, кранов, фильтров и шлангов. В противном случае любая ёмкость будет разорвана льдом.

Краны и вентили полезно обработать солидолом или другой консистентной смазкой. Затем их желательно накрыть вёдрами, фанерными ящиками, разрезанными пластиковыми бутылками или другими предметами, которые смогут предохранить от проникновения влаги во время дождя или мокрого снега.

В бочку — брусок

Если вы до самых морозов пользуетесь дождевой водой, то опустите в бочку деревянный брусок. Во время морозной погоды он отчасти скомпенсирует разрушающее давление льда и убережёт ёмкость от растрескивания.

Надо заметить, что вода в бочках замерзает не одномоментно. Сначала образуется верхняя ледяная корка, потом лёд намерзает по бокам и на дне, и лишь в последнюю очередь застывает центральная часть.

Поэтому если вы обнаружили в бочке и лёд, и жидкую воду, то просто аккуратно сделайте лунку ломом, топором или другим подходящим инструментом и, опрокинув бочку, слейте воду.

Если успели, то можете не волноваться — необратимые последствия при замерзании воды не наступили и уже не наступят. Весной вы без труда освободите ёмкость, перевернув бочку.



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«Секретка» против вандалов

Если вы планируете приезжать в сад зимой, то вас может ждать неприятный сюрприз — замки могут оказаться заблокированы проникшей в них и впоследствии замёрзшей дождевой водой.

Поэтому до наступления морозов все движущиеся части замков, ворот, дверей полезно смазать маслом (лучше использовать моторное) и накрыть любым импровизированным навесом — куском линолеума, разрезанной пластиковой бутылкой или просто завернуть замок в кусок полиэтиленовой плёнки.

Но часто и такие меры не помогают, поэтому, отправляясь в сад зимой, не забудьте средство из группы «размораживатель замков», которое используют автомобилисты. Или обычную газету, пламя которой при горении позволит нагреть замок и вернуть его в рабочее состояние.

Впрочем, замкам угрожают не только вода и мороз. Нередки случаи, когда их пытаются открыть или сломать совершенно посторонние люди, имеющие криминальные цели. Отчасти может помочь хитрость — вместо замка фиксировать проушины дверей «секретками» для автомобильных колёс. Если при этом гайка большая и не проворачивается обычным гаечным ключом, то открыть такой запор без помощи специальной насадки для данной конкретной «секретки» не представляется возможным. А вот механически удалить такой запор гораздо труднее, чем обычный навесной замок с дужкой.

Укрепляем крышу

В холодный период года следует обратить внимание на теплицы, сделанные из поликарбоната. В снежные зимы на них скапливается большое количество снега, вес которого могут не выдержать металлические конструкции. Они теряют свою первоначальную форму, искривляются и приводят сооружение в полную негодность.

Чтобы подстраховаться, сделайте несколько подпорок из брусков или труб по центру теплицы. Впрочем, это не отменяет регулярную очистку крыши и периметра теплицы от снега, потому что сугробы, образовавшиеся с боков сооружения, могут деформировать поликарбонат.

Когда цены упадут

В осенне-зимний период активность покупателей-садоводов невысока. Поэтому имеет смысл не спеша купить товары, которые не имеют срока годности: удобрения, пластиковую плёнку, инструменты. Кроме того, цены сейчас по ряду объективных причин (невысокий спрос, инфляция) ниже, чем те, что будут в весенний период.

А вот с приобретением семян лучше не торопиться — осенью и в начале зимы идёт распродажа прошлогодних запасов. Семена нового урожая появятся в продаже ближе к весне.