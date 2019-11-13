Руки-Базуки показал свои руки. Они не изменились, несмотря на информацию об операции

Источник материала: Tut.by

Блогер Кирилл Терешин, более известный под прозвищем Руки-Базуки, выложил в Instagram и сториз свежие видеоролики, где видно, как выглядят его бицепсы сейчас. Ранее telegram-канал Mash сообщал об удалении из них синтола во время операции.

По видео понятно, что руки Кирилла выглядят так же, как и ранее. Можно предположить, что-либо ролики на самом деле были сняты до операции, либо сама операция, о которой сообщал Mash, — выдумка.

Напомним, ранее говорилось о том, что синтоловый качок Кирилл Терешин прибыл в московскую больницу со срочной просьбой. Парень просил привести свои конечности в прежний, человеческий вид.

Как утверждал Mash, у Руки-Базуки начался воспалительный процесс, поэтому ему удалили его главное достижение в жизни и теперь он парень с самыми обычными конечностями.

Терешин прославился за счет того, что выкладывал в соцсети «ВКонтакте» и Instagram результаты инъекций самодельного синтола в руки. Бицепсы раздулись до обхвата в 60 сантиметров, что привело к бешеной популярности, а также к участию Кирилла во многих передачах на российских федеральных каналах.