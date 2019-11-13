ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Руки-Базуки показал свои руки. Они не изменились, несмотря на информацию об операции

14.11.2019 12:09 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Блогер Кирилл Терешин, более известный под прозвищем Руки-Базуки, выложил в Instagram и сториз свежие видеоролики, где видно, как выглядят его бицепсы сейчас. Ранее telegram-канал Mash сообщал об удалении из них синтола во время операции.

По видео понятно, что руки Кирилла выглядят так же, как и ранее. Можно предположить, что-либо ролики на самом деле были сняты до операции, либо сама операция, о которой сообщал Mash, — выдумка.

Напомним, ранее говорилось о том, что синтоловый качок Кирилл Терешин прибыл в московскую больницу со срочной просьбой. Парень просил привести свои конечности в прежний, человеческий вид.

Как утверждал Mash, у Руки-Базуки начался воспалительный процесс, поэтому ему удалили его главное достижение в жизни и теперь он парень с самыми обычными конечностями.

Терешин прославился за счет того, что выкладывал в соцсети «ВКонтакте» и Instagram результаты инъекций самодельного синтола в руки. Бицепсы раздулись до обхвата в 60 сантиметров, что привело к бешеной популярности, а также к участию Кирилла во многих передачах на российских федеральных каналах.

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Досрочное голосование продолжается
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

13.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
14.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Новолукомля
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика