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«Если вы на одной волне, имеет ли значение размер груди?». Мнение о новой подруге Киану Ривза

14.11.2019 12:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За последнюю неделю, в связи сразу с несколькими новостными поводами, широко обсуждались роли мужчины и женщины в паре: новую любовь Киану Ривза, отношения в паре с большой разницей в возрасте, роман руководителя и подчиненной. О том, почему нам пора пересмотреть то, что мы ошибочно стали считать нормой, рассуждает колумнист Анна Петрова.

Взять, например, Киану. С одной стороны, обсуждающие его спутницу, радовались за любимого актера, с другой — ожидаемо удивлялись и негодовали по поводу того, что избранница Киану не восемнадцатилетняя пышногрудая модель. По соцсетям уже ходит новый мем с подписью: «Пока сидящие на диванах комментаторы мечтают о моделях, Киану просто счастлив с обычной женщиной». То есть вот это вот — обычная женщина? Серьезно? Да мы зажрались.


В некоторых заголовках СМИ подружку Ривза называют «неожиданно старой» и «пожилой девушкой» — несмотря на то, что он вообще-то почти на десять лет старше. Пишут также о том, что фанаты были шокированы выбором актера, ведь «она выглядит, как его мама».

Но надо признать, что понять подобную реакцию довольно просто. Киану и Александра Грант смотрятся более или менее одногодками, что нашему глазу непривычно. Нормой — особенно в среде звезд — всегда были пары, в которых мужчина существенно старше женщины. В большинстве случаев под «новой подружкой» подразумевается очень молодая девушка модельной внешности, притом «модельной» в современном прочтении этого слова — с переделанным лицом, сложным макияжем и попой а-ля Ники Минаж. Ну, или хотя бы Паулина Андреева.

Женщин старше тридцати пяти по-прежнему продолжают вышвыривать за борт.


Арина Холина недавно опубликовала пост с фотографией возрастной модели из агентства «Олдушка», где написала о том, что женщины с возрастом становятся сексуальнее, что отношение к возрасту в нашем обществе постепенно меняется в лучшую сторону. Но обсуждение очень быстро спускает нас обратно на землю и говорит о том, что воз и ныне там. В комментарии быстренько прибежали мужчины и стали рассказывать о том, что женщины старше тридцати пяти ну никак не могут быть сексуальными, что сколько бы лет не было мужчине, его не могут по-настоящему интересовать женщины старше двадцати пяти-двадцати семи лет.

Высказывающие такое мнение постоянно прикрываются биологией, но вот, например, сексолог Капустин в интервью говорил о том, что как раз-таки с точки зрения биологии, если говорить только о сексуальной гармонии, не вникая в личностные особенности, идеальной будет пара, в которой мужчине двадцать три, а женщине тридцать пять.

Потому что пик мужской сексуальности приходится на восемнадцать-двадцать три года, потом следует стабилизация, затем — постепенный, но неуклонный спад. А женщины к тридцати-сорока годам только-только начинают расцветать.

Но в этом случае речь как раз не о сексе.


Мы привыкли к тому, что с большего все завязано на нем, что мужчины меняют жен на все более молодых и сексапильных, что конвенциальная привлекательность — это ноги, губы, попы, грудь.

Но вообще-то у людей помимо попы есть еще и мозг. И часто интеллект — это самое сексуальное, что есть в собеседнике, и его внешность в этом случае имеет минимальное значение.

Молодости свойственна страстность и мимолетные влюбленности. Можно сходу влюбиться в незнакомого соседа, в однокурсника, в Юру Шатунова — достаточно всплеска эмоций и красивой картинки. Но с возрастом такое случается все реже, и любовь с первого взгляда практически невозможна, потому что та самая красивая картинка отрывает рот, начинает говорить — и все очарование исчезает без следа. И одного только секса оказывается недостаточно, потому что после секса приходится разговаривать.

Вернемся к подружке Киану и вопросу — такая уж она «обычная женщина»? Она же известная художница, ее работы представлены в галереях всего мира. Иначе говоря, она определенно умная и образованная женщина, вероятно, хороший собеседник, интересный человек и многогранная личность, с которой абсолютно точно скучать не придется.


И Киану легко можно понять. С возрастом найти себе пару становится все сложнее. Должна совпасть сразу целая куча факторов. Например, один только общий культурный код чего стоит. И в этом плане небольшая разница в возрасте часто только на пользу, потому что когда вы росли на одних и тех же фильмах, на одних и тех же песнях и читали одни и те же книги, вы способны понимать друг друга с полуслов и смеяться над одними шутками. Ведь когда привычно цитируешь уже ставшие для тебя классикой фильмы, песни и книги, а он/она смотрит на тебя с недоумением, потому что ничего этого не видел (а), не слышал (а), не читал (а), то о чем же говорить?

В современном мире становится все сложнее найти человека с совпадающим культурным кодом. Если сорок лет назад все смотрели три телевизионных канала, слушали Битлз и даже читали одни и те же с трудом купленные книги, то сегодняшний мир принципиально иной. Выбор настолько велик и многообразен, что все смотрят, слушают и читают абсолютно разное.

А ведь если этот самый культурный код совпадает, если вам всегда есть о чем поговорить, если вы на одной волне, то имеет ли значение размер груди?

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

 
 
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О том, почему нам пора пересмотреть то, что мы ошибочно стали считать нормой, рассуждает колумнист Анна Петрова.
 
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