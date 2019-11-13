«Белорусы не нахлебники» — Александр Лукашенко обсудил со Станиславом Засем и Александром Лаппо сотрудничество с Россией на общей границе

Источник материала: Вороновская газета





Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо и госсекретаря Совета безопасности Станислава Зася о взаимодействии Беларуси и России в пограничных вопросах, передает корреспондент БЕЛТА.

В 1995 году Беларусь и Россия подписали договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства. Он автоматически продлялся каждые пять лет, и в ноябре вновь истекает срок действия этого документа. Необходимость продления договора и послужила причиной проанализировать взаимодействие пограничных ведомств Беларуси и России. Ранее Александр Лукашенко поручал проработать эту тему с российскими партнерами.

Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь на 100% выполняет свои обязательства. Это, по его словам, касается в первую очередь борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия, нелегальной миграцией и поиска похищенных автомобилей. «Пограничное ведомство Беларуси просто в разы эффективнее работает на совместных границах, — заявил Президент. — Мы на первых метрах нашего общего отечества надежно защищаем как свои интересы, так и нашего главного союзника — Российской Федерации. Вроде бы проблем нет, но в то же время, по информации других ведомств, они есть».





О передвижении граждан третьих стран через общую границу

Глава государства напомнил, что не все граждане третьих стран беспрепятственно проезжают белорусско-российскую границу. «То есть, если иностранный гражданин (австриец, немец, поляк) въехал через границу под Брестом, то его могут под Смоленском не пропустить даже с российской визой. Его возвращают назад: давай въезжай через латвийско-российскую границу или же через (странно!) украинско-российскую. Это что такое? Вроде бы все хорошо, но это вопрос», — сказал он.





Президент выразил недоумение, почему так происходит, тем более россияне признают, что белорусы охраняют границу лучше, чем они. «Общее пространство Беларуси и России. Нет, говорят: «Возвращайся обратно и заезжай через Латвию». Что это за абсурд? И этот вопрос с россиянами надо решать», — подчеркнул Александр Лукашенко.





Договор о совместных усилиях в охране Государственной границы Беларуси был заключен с Россией в 1995 году. Годом ранее страны подписали соглашение о сотрудничестве по пограничным вопросам. Белорусские и российские пограничники взаимодействуют по нескольким направлениям: совместно противостоят незаконной миграции, выявляют причастных к экстремизму, пресекают каналы поставок наркотиков.





За последние три года пограничники Беларуси и России совместно вскрыли шесть каналов незаконной миграции, задержали десять пособников. Только за 2018 год погранслужбами выявлено пять российских граждан, пытавшихся поставить в Беларусь более 506 кг наркотиков из Польши и Литвы. Во время совместных мероприятий ФСБ России, КГБ Беларуси и Отдельная служба активных мероприятий при Госпогранкомитете пресекли деятельность подпольной нарколаборатории в поселке Хатежино Минского района. Там было обнаружено 30 кг синтетических наркотиков и около 430 кг прекурсоров.

В Союзном государстве действует Программа по совершенствованию пограничной безопасности до 2021 года. Благодаря этой программе развивается пограничная инфраструктура, закупаются новая техника и средства охраны границы. Уже построены четыре общежития, две интегрированные системы охраны границы, закуплено 28 автомобилей, более 200 средств связи.

Беларусь инициирует изменение договора с Россией о взаимных усилиях в охране границы

Беларусь инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях в охране границы, действующий с 1995 года. Такая задача поставлена сегодня главой государства, сообщил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась по итогам доклада Президенту , передает корреспондент БЕЛТА.

«Ряд положений этого договора, безусловно, потеряли свою актуальность. Времени прошло немало, ситуация изменилась. Ряд положений договора приносят реальную пользу, выполняются двумя сторонами. Но в целом договор требует актуализации и усиления, — сказал Станислав Зась. — Ситуация, которая складывается на общих границах, требует более согласованных действий обоих заинтересованных ведомств и обеих стран. Мы к этому готовы».

https://www.belta.by