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«Белорусы не нахлебники» — Александр Лукашенко обсудил со Станиславом Засем и Александром Лаппо сотрудничество с Россией на общей границе
14.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо и госсекретаря Совета безопасности Станислава Зася о взаимодействии Беларуси и России в пограничных вопросах,
В 1995 году Беларусь и Россия подписали договор о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства. Он автоматически продлялся каждые пять лет, и в ноябре вновь истекает срок действия этого документа. Необходимость продления договора и послужила причиной проанализировать взаимодействие пограничных ведомств Беларуси и России. Ранее Александр Лукашенко поручал проработать эту тему с российскими партнерами.
Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь на 100% выполняет свои обязательства. Это, по его словам, касается в первую очередь борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия, нелегальной миграцией и поиска похищенных автомобилей. «Пограничное ведомство Беларуси просто в разы эффективнее работает на совместных границах, — заявил Президент. — Мы на первых метрах нашего общего отечества надежно защищаем как свои интересы, так и нашего главного союзника — Российской Федерации. Вроде бы проблем нет, но в то же время, по информации других ведомств, они есть».
О передвижении граждан третьих стран через общую границу
Глава государства напомнил, что не все граждане третьих стран беспрепятственно проезжают белорусско-российскую границу. «То есть, если иностранный гражданин (австриец, немец, поляк) въехал через границу под Брестом, то его могут под Смоленском не пропустить даже с российской визой. Его возвращают назад: давай въезжай через латвийско-российскую границу или же через (странно!) украинско-российскую. Это что такое? Вроде бы все хорошо, но это вопрос», — сказал он.
Президент выразил недоумение, почему так происходит, тем более россияне признают, что белорусы охраняют границу лучше, чем они. «Общее пространство Беларуси и России. Нет, говорят: «Возвращайся обратно и заезжай через Латвию». Что это за абсурд? И этот вопрос с россиянами надо решать», — подчеркнул Александр Лукашенко.
Договор о совместных усилиях в охране Государственной границы Беларуси был заключен с Россией в 1995 году. Годом ранее страны подписали соглашение о сотрудничестве по пограничным вопросам. Белорусские и российские пограничники взаимодействуют по нескольким направлениям: совместно противостоят незаконной миграции, выявляют причастных к экстремизму, пресекают каналы поставок наркотиков.
За последние три года пограничники Беларуси и России совместно вскрыли шесть каналов незаконной миграции, задержали десять пособников. Только за 2018 год погранслужбами выявлено пять российских граждан, пытавшихся поставить в Беларусь более 506 кг наркотиков из Польши и Литвы. Во время совместных мероприятий ФСБ России, КГБ Беларуси и Отдельная служба активных мероприятий при Госпогранкомитете пресекли деятельность подпольной нарколаборатории в поселке Хатежино Минского района. Там было обнаружено 30 кг синтетических наркотиков и около 430 кг прекурсоров.
В Союзном государстве действует Программа по совершенствованию пограничной безопасности до 2021 года. Благодаря этой программе развивается пограничная инфраструктура, закупаются новая техника и средства охраны границы. Уже построены четыре общежития, две интегрированные системы охраны границы, закуплено 28 автомобилей, более 200 средств связи.
Беларусь инициирует изменение договора с Россией о взаимных усилиях в охране границы
Беларусь инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях в охране границы, действующий с 1995 года. Такая задача поставлена сегодня главой государства, сообщил журналистам государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась
«Ряд положений этого договора, безусловно, потеряли свою актуальность. Времени прошло немало, ситуация изменилась. Ряд положений договора приносят реальную пользу, выполняются двумя сторонами. Но в целом договор требует актуализации и усиления, — сказал Станислав Зась. — Ситуация, которая складывается на общих границах, требует более согласованных действий обоих заинтересованных ведомств и обеих стран. Мы к этому готовы».
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«Белорусы не нахлебники» — Александр Лукашенко обсудил со Станиславом Засем и Александром Лаппо сотрудничество с Россией на общей границе
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял сегодня с докладом председателя Госпогранкомитета Анатолия Лаппо и госсекретаря Совета безопасности Станислава...
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