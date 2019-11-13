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Теплая и преимущественно без осадков погода сохранится в Беларуси до начала следующей недели

14.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Теплая и преимущественно без осадков погода сохранится в Беларуси до начала следующей недели

Теплая и преимущественно без осадков погода сохранится в Беларуси до начала следующей недели, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Как отметили в Белгидромете, температурный фон на этой неделе соответствует началу октября. «В ближайшие дни обширный антициклон, раскинувшийся над Нижней Волгой, будет оказывать преобладающее влияние на погоду в нашей стране. Лишь в предстоящие сутки в западных районах республики скажется воздействие атмосферного фронта. По периферии антициклона в Беларусь продолжит поступать теплый воздух с юга Европы, так что тепло не покинет нашу страну», — добавили синоптики.

В пятницу, 15 ноября, будет преимущественно без осадков, лишь местами по западной половине республики пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит ноль — плюс 6, по западу — 7-9 градусов тепла, днем ожидается от 3 до 9 градусов тепла. Местами по Брестской и Гродненской областям воздух прогреется до 10-11 градусов.

В субботу, 16 ноября, также будет преимущественно без осадков. Местами ожидается туман. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6, днем будет 5-12 градусов тепла, по юго-западу страны — до плюс 14.

В воскресенье, 17 ноября, осадков в основном не ожидается. Местами возможен туман. Температура воздуха ночью составит 2-8 градусов тепла, днем будет плюс 6-12, по юго-западу страны — до плюс 14.

В начале следующей недели погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. 18-19 ноября будет без существенных осадков. Местами туман. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 7, по востоку при прояснениях местами воздух охладится до 1-3 градусов мороза, днем будет 4-10 градусов тепла, по юго-западу страны — плюс 11-13.

https://www.belta.by

 
 
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Теплая и преимущественно без осадков погода сохранится в Беларуси до начала следующей недели, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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